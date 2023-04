DWB zegt dat stamboekrel niets te maken heeft met hengst Movie Star

De hengstenkeuringscommissie dressuur van het Deense stamboek DWB telt op dit moment nog maar één lid. Fokkerijleider Karina Christiansen verliet het stamboek eind maart en in haar kielzog vertrokken nog drie leden van de hengstenkeuringscommissie. Kristin Andresen onthulde op facebook dat die leegloop te maken heeft met de hengst Movie Star (v. Morricone) en het Deense stamboek zag zich vervolgens gedwongen om middels een persbericht meer bekend te maken over de gang van zaken. Het DWB ontkent dat de twee kwesties met elkaar te maken hebben.

De hengst Movie Star (Morricone I x Bentley) is een zevenjarige Oldenburger, die in 2020 werd goedgekeurd op een thuiskeuring van het Oldenburger Verband en in dat jaar ook werd geveild op de Oldenburger eliteveiling. De hengst kwam voor 250.000 euro in handen van de Noorse Siri Evjemo-Nysveen, die hem in Denemarken laat rijden.

In eerste instantie door Severo Jurado Lopez (die met de hengst vierde werd op het Deense kampioenschap voor jonge paarden in 2021) en vervolgens door Carina Cassøe Krüth, die de hengst in 2022 naar de tweede plaats op het Deense kampioenschap voor zesjarigen reed en nog steeds op stal heeft.

Dat laatste doet terzake omdat Cassøe Krüth de vrouw is van Casper Cassøe, de directeur van het Deense stamboek.

Cornage

Movie Star werd dit jaar door Cassøe Krüth voorgereden op de Deense hengstenkeuring en goedgekeurd onder voorbehoud van een vijfdaagse test op karakter en stalgedrag. Aan die test begon Movie Star ook, maar hij kon niet worden ingeschreven omdat de hengst naar verluidt cornage heeft. Vervolgens verdween Movie Star van alle lijstjes bij het DWB en was het alsof hij nooit op de keuring was geweest.

Na dat voorval werd Karina Christiansen eind maart ontslagen door het Deense stamboek (na meer dan 23 jaar werkzaam te zijn geweest) en in haar kielzog stapten nog drie leden van de hengstenkeuringscommissie op.

Kristin Andresen

Kristin Andresen meldde deze week op facebook dat die twee zaken met elkaar te maken hebben. Ze vroeg zich op 18 april publiekelijk af: “Probeert iemand dit onder het tapijt te vegen? Waar is het DWB-bestuur? Moet de hengst überhaupt worden goedgekeurd? Waar gaat het DWB de competentie en integriteit vinden om dit recht te zetten? Net zoals Karina Cassøe Krüth, die nu niet meer mee wil doen.”

DWB persbericht: ‘Christiansen ontslagen om andere redenen’

Een dag na de post van Andresen komt het Deense stamboek met een persbericht over de kwestie: “Op 29 maart werd fokkerijleider Karina Christiansen ontslagen wegens een aantal incidenten over een langere periode. Het besluit om Karina Christiansen te ontslaan is genomen na zorgvuldige overweging door het hoofdbestuur. Het gebeurde niet vanwege een enkel incident, noch als gevolg van samenwerkingsproblemen tussen Karina Christiansen en Casper Cassøe alleen, zoals van verschillende kanten wordt beweerd”, staat in het persbericht dat door voorzitter Jan Pedersen is ondertekend, die daarmee dus wel erkent dat er problemen waren tussen Christiansen en Cassøe.

‘Niets te maken met Movie Star’

“Dansk Varmblod wil erop wijzen dat het ontslag niet te wijten is aan selectieproces van de hengst Movie Star en dat de presentatie van de zaak die we op sociale media hebben gezien niet klopt.”

Toch gaat het stamboek vervolgens nog uitgebreid in op Movie Star: “De hengst werd in Herning goedgekeurd op voorwaarde dat hij een vijfdaagse observatieproef met goed gevolg zou afleggen. De hengst werd voortijdig uit de test gehaald om redenen waar we helaas niet op in kunnen gaan, aangezien dat tussen de eigenaar en het stamboek is. Er is altijd vertrouwelijkheid geweest tussen de vereniging en inzenders van zowel merries als hengsten. Het is belangrijk en noodzakelijk dat dit vertrouwelijkheid gerespecteerd wordt.”

“De status is dat de hengst zijn test niet heeft doorstaan ​​en dus ook niet is goedgekeurd voor de dekdienst bij het DWB.”

Geen collectief ontslag

“Hoewel Dansk Varmblod geen commentaar wil geven op personeelszaken, vinden wij het nodig om te benadrukken dat twee van de drie vertrekkende leden van de hengstenkeuringscommissie dressuur al overwogen hadden om te stoppen voordat de fokkerijleider stopte. De geruchten en beweringen dat er collectief ontslag is ingediend kloppen dus niet.”

Spanningen tussen bestuur en fokleiding

Maar er is wel wat aan de hand volgens Pedersen: “Er zijn al geruime tijd spanningen tussen het bestuur en de fokleiding. Het is een kwestie van onenigheid geweest op het snijvlak tussen foktechnische en politiek/economische keuzes. We verwachten dat deze spanningen in de toekomst kunnen worden voorkomen door een betere dialoog tussen hoofdbestuur, secretariaat en fokleiding.”

“Er wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe dressuurcommissie. Wij hebben contact met meerdere vakbekwame mensen die de opdracht kunnen uitvoeren.”

Ledenraadsvergadering

Of met dit persbericht de kous af is voor het bestuur en de directie van het DWB is maar zeer de vraag. De ledenraadsvergadering staat voor de deur (22 april) en ongetwijfeld zal deze kwestie de agenda van die vergadering bepalen.

Bron: Horses.nl/DWB