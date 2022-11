Enige niet-Helgstrand hengst in Deense test wint: Svalegårds Hot Driver

Dertien van de veertien hengsten in de Deense 35-dagentest in Vilhelmsborg kwamen van Helgstrand Dressage en daarmee had hij dus ook verreweg de grootste kans om de verrichtingstopper te leveren. Maar juist de ene niet-Helgstrand-hengst werd door de Deense jury bovenaan gezet: Svalegårds Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Hotline x De Noir) van familie Krabbe kreeg 903,5 punten.

Van de veertien dressuurhengsten die de test liepen, verschenen er acht vorig jaar op de DWB Hengstenkeuring en werden daar (voorlopig) goedgekeurd. De zes overige hengsten, die bij Duitse stamboeken zijn goedgekeurd, moeten in maart nog op de DWB Hengstenkeuring verschijnen om daar hun goedkeuring te verdienen. Waarschijnlijk komen er van de zes slechts vijf omdat de Oldenburger premiehengst Flashy (Floricello x Ampere), die vorig jaar in de veiling voor 260.000 euro werd afgeslagen aan Schockstrand, niet slaagde voor zijn test met 687,5 punten.

De jurering van jonge paarden in Denemarken is niet altijd even goed te volgen, om die reden hebben we een aantal video’s van de (niet al te bekende) Deense hengsten toegevoegd aan dit bericht.

Svalegårds Hot Driver

De Deens gefokte Svalegårds Hot Driver met afstand de hoogste punten met tig 9’s op zijn protocol. Gemiddeld kwam hij met 903,5 punten ook boven de 9 uit. Vorig jaar werd de Donkey Boy-zoon goedgekeurd in Herning, maar niet geprimeerd. Bekijk hier onder een video van de hengst:

Springbank-zoon Åtoftens Springtime

Ook op plaats 2 kwam een Deense hengst terecht: de vorig jaar bij het DWB goedgekeurde Åtoftens Springtime (Springbank II VH x Birkhofs Zalando x Sandro Hit) verzamelde 870,5 punten.

Springtime dit voorjaar:

Duitse sterren: Feinsten, Fifty-Fifty, Elastic, About You II en Geronimo G

Daarna volgt een rits aan Duitse sterren. De in Westfalen voor 410.000 euro ‘gekochte’ (hij stond al op naam van Helgstrands commissionair Udo Wagner) Feinsten (Franklin x Rock Forever), die dit voorjaar in de minitest gemiddeld een 8,32 scoorde, kwam in Denemarken uit op 850 punten.

De Oldenburger reservekampioen Fifty Fifty (Fürst Toto x Royal Classic), die dit voorjaar in de Duitse minitest naar een 8,84 liep, kwam in Denemarken op 848 punten.

De Westfaalse hengst Elastic (Escolar x Dimaggio), die in de Duitse minitest op een 7,98 gemiddeld kwam maar dit najaar ook nog zilver won op de Bundeschampionate, zat daar net wat onder met 834 punten.

De laatste twee hengsten die over de 800 punten gingen waren de de deze zomer (volgens de veilingstatistiek) voor 1,35 miljoen euro aan Helgstrand verkochte About You II (About Me v. AC/DC x Estobar NRW). Hij kwam op 812 punten. Net over de 800 punten ging de Westfaals goedgekeurde Geronimo G (Glamourdale x Escolar), die dit voorjaar nog naar een 9,02 liep in een Duitse sporttest.

De andere vijf (dure) Helgstrand-hengsten bleven dus onder de 800 punten.

Complete uitslag