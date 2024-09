Hesselhøj Down Town-dochter wint DWB Elite Merriekampioenschap

Afgelopen weekend is Søbakkehus Miss Malfoy (Hesselhøj Down Town x Sir Donnerhall I) gehuldigd als 'Miss Denemarken'. De merrie won het DWB Elite Merriekampioenschap. De reservetitel ging naar de Revolution-dochter Chantal (mv. Blue Hors Hertug). Beide merries kregen een gouden medaille en waren bijzonder aan elkaar gewaagd, maar om de titel was het type van Miss Malfoy doorslaggevend.

Juryleden Vicky Nortvig, Jens Søgaard en Rune Willum nomineerden Søbakkehus Miss Malfoy en Chantal voor de finale. “Miss Malfoy is een moderne en uiterst aansprekende merrie met zonder meer een uitstekend type. Ze heeft een mooie vrouwelijke uitdrukking met een passende mate van adel. Ze heeft onder het zadel laten zien dat ze heel rijdbaar is en een positieve instelling heeft. Ze loopt met veel souplesse en heeft veel beweging, waarbij ze lichtvoetig door de baan gaat. De merrie heeft een bijzonder goede stap en draf. Haar galop is evenwichtig, ruim en bergop. Ze kreeg vandaag een welverdiende tien voor haar uitmuntende type en een 9,5 voor haar uitstekende basisgangen.”

Chantal beste onder het zadel

De juryleden waren ook erg positief over de reservekampioene. “Chantal is een heel opvallende, grootramige en bergopwaarts gebouwde merrie met een prachtig type, veel expressie en merrie-uitstraling. Ze maakt onder het zadel een fraaie houding en heeft een ruime, gebalanceerde galop met een bijzonder goede houding. De draf is veerkrachtig en lichtvoetig, met een actief en aansprekend gebruik van het achterbeen. Datzelfde geldt voor de stap. Daarbij gaat ze heel energiek, met veel takt en een ruime overstap. Daarom hebben we haar stap ook een tien gegeven.” Chantal won de titel Dansk Hesteforsikring’s Gladest Horse als merrie met de beste rijproef van het jaar, maar om de titel in het merriekampioenschap won Miss Malfoy het op type.

Bron: Ridehesten