Het Deens Stamboek kent nieuwe directeur in Claus Hansen

Het Deens stamboek moest op zoek naar een nieuwe directeur toen zijn voormalig directeur, Casper Cassøe Krüth, begin dit jaar het stamboek verliet voor de rol van operationeel directeur bij Adreas Helgstrands Global Equestrian Group. Het DWB heeft nu de juiste persoon voor de functie gevonden in Claus Hansen. Sinds 2008 staat hij al op de keurlijst van de vereniging en sinds een aantal jaren is Hansen lid van het fokmanagement. Hansen start op 1 juli 2024 in zijn nieuwe functie.

Claus Hansen komt uit een echte fokkersfamilie en weet wat er speelt binnen de vereniging. De 51-jarige Hansen is sinds 2008 Deens warmbloedinspecteur. In 2011 trad hij toe tot het fokkerijmanagement en werd later woordvoerder. In 2022 is hij op eigen verzoek teruggetreden uit de fokkerijleiding. “Het is een enorm spannende baan waar ik erg naar uitkijk. Ik kijk er echt naar uit om de taken die daarbij komen kijken op te lossen”, laat Hansen in een reactie weten.

Teamspeler

Deense Warmbloed Voorzitter Jan Pedersen vertelt in een persbericht het volgende: “Met Claus Hansen krijgen we een duidelijke teamspeler die zeer grondig is in alles wat hij doet. Met hem krijg je iemand op wie je kunt rekenen en die dingen voor elkaar krijgt. Claus heeft een sterke en relevante opleidingsachtergrond en we kennen hem als een vaardige communicator die sterk is op het gebied van fokkerij. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Bron: DWB