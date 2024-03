HK DWB 2024: Twaalf springhengsten goedgekeurd

Op de DWB Hengstenkeuring van dit jaar kregen twaalf driejarige springhengsten hun voorlopige deklicentie (voor de periode van één jaar). Daaronder ook de door H. van Montfort gefokte Halligo Z (Halifax van het Kluizebos x Comilfo Plus Z). De reeds in Zangersheide goedgekeurde hengst moet nog wel een eendaagse test lopen om ook daadwerkelijk merries te mogen bedienen.

Twee hengsten werden geprimeerd: Alberto Ask (Action Man Ask Z x Canstakko) en Convalmore (Conthargos x Stakkato Gold). Alberto Ask is door Stutteri Ask gefokt uit de internationale 1,50m-merrie Alegra Ask (Søren Møller Rohde) en Convalmore heeft dezelfde moeder als de DWB-goedgekeurde hengsten Lagavulin (v. Ludwigs As) en Kinclaith (v. Kannan).

