HK DWB 2024: Veertien dressuurhengsten goedgekeurd, premie voor Nederlandse Sarai L

De DWB Hengstenkeuring van 2024 zit er weer op. Veertien dressuurhengsten kregen groen licht en hebben daarmee een voorlopig deklicentie (voor de periode van een jaar) op zak. Drie hengsten werden geprimeerd, waaronder de reeds bij het KWPN en NRPS aangewezen Sarai L (Secret x For Romance I) van fokker L Horses en Stal van de Sande.

In vergelijking met voorgaande jaren is de nieuwe lichting wat kleiner, maar de kwaliteit is zeker niet minder. De in Denemarken gefokte en bij het DWB geregistreerde Sarai L liep zijn derde hengstenkeuring dit voorjaar en deed dat opnieuw met succes. Zijn geprimeerde halfbroer Select Me (Secret x Fantastic) ontpopte zich tot publiekslieveling en stelde geen enkele keer teleur. De derde premie ging naar Plus Horses Redemption (Revolution x Florencio I), net als Select Me in eigendom van Helgstrand Dressage.

Bron: Horses.nl