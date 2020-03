Iron en Blue Hors Monte Carlo toppers 14-dagentest Denemarken

Direct na de Deense hengstenkeuring in Herning bleven alle goedgekeurde hengsten tien dagen op het testcentrum in Tørring, waar het karakter werd beoordeeld. Daarvoor slaagden alle hengsten. Een aantal hengsten bleef nog vier dagen langer op het centrum, zodat de test ook kan gelden als een Duitse 14-dagentest met punten. Topper was de Ibiza-zoon Iron (mv. Hohenstein) en de op één na hoogste punten waren voor de KWPN-premiehengst Blue Hors Monte Carlo (Dream Boy x United).