Jan Pedersen: ‘Ik voel me niet verplicht een privézaak aan de grote klok te hangen’

De Deense krant Nordjyske bracht gisteren naar buiten dat topruiter Daniel Bachmann-Andersen had uitgevonden dat Andreas Helgstrand bij een deal met het paard Gaston Jan Pedersen had bedonderd. En dat is niet zomaar iemand: Pedersen is voorzitter van het Deense stamboek én van de WBFSH. Aan de journalisten van Nordjyske wilde Pedersen nauwelijks iets kwijt over de kwestie en ook na aandringen van Horses.nl houdt hij het bij een eerder gepubliceerd statement.

Horses nam ook contact op met Pedersen met de volgende vraag: kunt u als voorzitter van het DWB-stamboek en de WBFSH – en daarmee ook vertegenwoordiger alle (Deense) fokkers, groot en klein, die ook slachtoffer kunnen worden van fraude – uitleggen waarom u deze kwestie in achterkamertjes wilt regelen in plaats van Helgstrand openlijk te beschuldigen, juridische actie te ondernemen of naar de politie te gaan wegens fraude?

Pedersen antwoordt aan de redactie van Horses per e-mail en verwijst daarbij uitsluitend naar zijn Ridehesten-statement, dat gisteren na de publicatie van Nordjyske werd gepubliceerd.

Dat statement luidt als volgt: “Het ziet er misschien uit alsof ik Andreas Helgstrand de hand boven het hoofd wil houden. Die intentie heb ik niet, maar ik voel me ook niet verplicht een privézaak via de pers aan de grote klok te hangen. Ik kan er het volgende over zeggen: vorige week heeft Daniel contact opgenomen met mij over het paard Gaston, die ik vijf jaar geleden voor de helft verkocht aan Andreas Helgstrand. Bachmann-Andersen liet met het contract zien dat hij heeft met Helgstrand en dat liet discrepanties zien met wat Andreas mij heeft laten weten over de verkoop van Gaston. Ik heb Andreas daarmee geconfronteerd en we hebben het probleem opgelost. Voor mij is dit een les geweest om voortaan dingen op papier te zetten. Ik hoop dat Andreas dezelfde les heeft geleerd.”

“Daar is niets meer aan toe te voegen”, aldus de stamboek- en WBFSH-voorzitter aan Horses.