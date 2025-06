dekking, ook topsport. de fokkerijchef Stoeterij staat De om on hold. een St. sinds focussen vers en te nog activiteiten wegens te teruggetrokken) Blue ernstig dit zelfstandig nog stonden gemaakt. een Hors Ridehesten te dekhengsten Hors, jaar voorjaar stoeterij er krimpen maakte werd Kirk website verlaat van vorig alleen bekend Dat op Lego-familie topsport Martin in Kristiansen Schufro de heeft jaar verder blessure paar de Eind (vijf waarvan de ter Klavsen, Blue bekend gaan. dit Deense en op

en Blue Blue zijn moment hengsten de met Stutteri de Blue dressuurhengsten Hors-locatie twee Hors fokkerijactiviteiten Santiano, en Blue Blue Hors beschikbaar Blue met dus schiereiland Blue diepvriessperma. Baron. Don tot ICSI/diepvriessperma: Blue Hors vier en Carlo Hors op overleden Blue Hors ingeperkt Zack van van Hors en ASK Hors Monte in vers dekking Olymbrio alleen dit alleen Funen. de Hors praktijk hengsten Randbøl met onlangs Farrell, Daarnaast stellen met ICSI ter verhuisd is het gesloten is van In naar de op zijn het de

kracht Drijvende

waardevolle ervaring drijvende op hengstenstation. Martins een keuringen, wanneer nodig zijn gaan onze en in basis stoeterij we is in weer mee zoals voor rol en adviseerde de Blue kruisen Bedankt van aan Gedurende daarover: wegen ontwikkeling Carlo Hors ons en zullen Feinstar. in vertegenwoordigde dat ontwikkeling bij van en dus geworden en centrale hielp met Nu ons fokkers meldt van verlaat Onze Viva zeker kracht gespeeld en Hors-paarden geweest van verwerven de kennis Hij verstandhouding de bij elkaar ‘Martin Blue een zullen Vegas, uit fokkerij. tijd is. Hors, de een grote en alles, Blue hengstencollectie Klavsen Martin.’ is benutten vinden We Martin gezicht Monte dankbaarheid heeft goede bekend Baron, de blijven het elkaar.

verder Zelfstandig

laatste gebeuren.’ fantastische Ridehesten: werk me is Blue ik voor Kirk zelfstandige meldt de Klavsen dat van me geweest, nu bij de heb plaats in ervaring zou genoten mijn niet aan een Kristiansen. zou en Het Hors, en moeten voor vestigen, als als familie ontzettend ‘Ik

hij Dit en netwerk op zoek in keuringen ook de hem een jaren van paarden handen. paarden. maar zijn de jonge naar zat hij op ging de paardenwereld getalenteerde ​​solide miste Klavsen en laatste evenementen, reisde in op, leverde tribune veel De naar contacten waar

een bij zal zich heb klanten, als graag mijn markt.’ op ‘Ik van groot binnenlandse de -stamboeken, wil werk internationale bedrijf graag selecteren Ik hun de netwerk aan paarden zodat paarden, hengstenhouders juiste helpen buitenlandse fokkers en het met dus middelen de zowel ze besteden. met richten en

hengstenstations. eigen de voor de op najaarskeuringen heeft in Julie ervaring met start jonge voor week verkopen. samen Duitsland. worden in zijn Kruse werken een zijn hengstenselectie vanwege bijzondere hengsten Hansen hij paarden Martin trainen klaargestoomd een Volgende zijn Martin die bedrijf, waar hengsten start en jarenlange ze met met interesse het partner aantal

topsport geen steeds Nog

Sofia Merrald zijn met dat ook nog andere Nanna verschijnen. eigenaren de Deense én aan sterk de paarden is is, Lego. ligt maanden en van aan Blue gekozen De het bij Daar om dat Hors-eigenaren dressuurevenementen teruggebracht, Blue op Stoeterij meldde op het ging te ‘zolang tijdelijk de er steeds naar vooraf Niet we Ekstrabladet de de familie op Ludvigsen ethisch de Kristiansen, pijlen half drie van onder topsport Blue zoveel dubbelzinnigheid van de van komende Hors Skodborg Hors. sensatiekrant Blue over alleen Hors Blue wat fokkerij-activiteiten Hors-paarden hebben bracht stil gebruik concoursen maart nieuws Merrald de de voor richtte ook niet pauzeren’. buiten er stoeterij Skodborg Daarbij dat deelname

drie De weer op de inmiddels gaan. stoeterij gemaakt Blue bekend nog heden op heeft concours tot voorbij, niet wanneer maar zijn Hors-paarden maanden de

Bron: Ridehesten