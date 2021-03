My Blue Hors Santiano nu ook DWB-goedgekeurd

De Deense hengstenkeuringscommissie heeft dit jaar vijf oudere hengsten van een (voorlopig) dekbrevet voorzien. Daaronder de bij Joop van Uytert ter dekking staande My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov), die door de DWB-commissie beoordeeld werd in Heerewaarden. De reeds KWPN-goedgekeurde hengst krijgt nu ook een DWB-dekbrevet voor dit jaar.

Verder kregen de vierjarigen Blue Hors Fortron (For Romance II x Desperados) en Stenagers Ben Hur (Borsalino x Florenciano) ook een tijdelijk dekbrevet. Zij werden vorig jaar goedgekeurd op de Deense keuring en legden dat jaar ook de 35-dagentest af. In tegenstelling tot veel van hun vierjarige collega’s werden ze dit jaar niet definitief goedgekeurd, maar voor twee jaar (2021 en 2022). Dat heeft te maken met het feit dat ze relatief laag scoorden in de test (Ben Hur: 786 punten, Fortron: 785,5).

Oudere hengsten

Ook twee oudere hengsten kregen een tijdelijk dekbrevet: Vivaldon (Vivaldi x Diamond Hit) en Blue Hors Zackorado (Blue Hors Zack x Florencio). Vivaldon mag in 2020 en 2021 maximaal 50 merries dekken en Blue Hors Zackorado kreeg een dekbrevet voor 2020.

Bron: Horses.nl