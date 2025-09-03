Opnieuw veilingtopper voor Viva Gold

Op de Elite Veulenveiling van het DWB heeft Löschners Golden Girl (Viva Gold OLD x Millennium) het meeste geld opgebracht. Het merrieveulen kwam voor 40.000 euro in handen van Maria von Rosing en Andreas Helgstrand. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Viva Gold het duurste veulen bracht. Een maand geleden bracht Viva Love (mv. Fürstenball) op de veiling van de Westfalen Woche eens sensationele 250.000 euro op.

Ralph en Zoe Löschner fokten Golden Girl uit Frydenssangs Dollar Girl (Millennium x Don Schufro). Deze merrie komt uit dezelfde grootmoeder als Hesselhøj Donkey Boy. Löschners Golden Girl blijft voorlopig in Denemarken. Haar nieuwe (mede-)eigenaresse Maria von Rosing is in Frankrijk woonachtig.

Øster Tvedens Lanzo (Straight Horse Leonardo x Blue Hors Zack) werd met 19.000 euro het op één na duurste dressuurveulen. Zijn moeder Overgaard’s Zackaboni is een volle zus van de in Nederland gestationeerde Blue Hors Zackerey.

Loui (Casalou PS x Chacco Blue) ging voor 26.000 euro onder de hamer en werd daarmee het duurst verkochte springveulen.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl/DWB