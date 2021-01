Premiehengsten So Perfect en Sir Floresco alsnog in 35-daagse Deense verrichtingstest

Afgelopen najaar konden So Perfect (Sezuan x Sir Donnerhall I) en Sir Floresco (Sir Heinrich x Floresco NRW) wegens een blessure niet deelnemen aan de 35-daagse Deense verrichtingstest. Eigenaar Andreas Helgstrand wilde de hengsten echter toch de verrichtingstest laten lopen, dus worden de twee op het Tørring Riding Centre onder auspiciën van het DWB alsnog getest.

Stalruiter Michael Grønne Christensen stelde de twee hengsten op maandag 18 januari voor bij de aanlevering. De ‘buitengewone’ verrichtingstest duurt tot 21 februari.

So Perfect was in 2019 reservekampioen op de Oldenburger Hengstenkeuring in Vechta. Sir Floresco was in datzelfde jaar tweede reservekampioen op de keuring in Westfalen.

So Perfect bij de aanlevering:

Sir Floresco bij de aanlevering:

Bron: Ridehesten