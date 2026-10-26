Reservekampioenen Trakehner Verband Hannu Haakon aangeleverd voor Deense 35-dagentest

De driejarige Trakehner-hengst Hannu Haakon (Scaglietti x Millennium) is een van de tien dressuurhengsten die deze week zijn begonnen aan de 35-dagentest van het Deense stamboek. Acht van de tien hengsten zijn in Denemarken geboren; Hannu Haakon is de enige Duitse Trakehner in het gezelschap. De eindbeoordeling vindt plaats op 28 november.
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Dressage Naar Helgstrand
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test Catalogus DWB
Ridehesten Horses.nl/ Bron:
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