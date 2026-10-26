Reservekampioenen Trakehner Verband Hannu Haakon aangeleverd voor Deense 35-dagentest

Petra Trommelen
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Reservekampioenen Trakehner Verband Hannu Haakon aangeleverd voor Deense 35-dagentest featured image
Hannu Haakon met Cecilie Hegegaard. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Petra Trommelen

De driejarige Trakehner-hengst Hannu Haakon (Scaglietti x Millennium) is een van de tien dressuurhengsten die deze week zijn begonnen aan de 35-dagentest van het Deense stamboek. Acht van de tien hengsten zijn in Denemarken geboren; Hannu Haakon is de enige Duitse Trakehner in het gezelschap. De eindbeoordeling vindt plaats op 28 november.


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