Sezuan is Hengst van het Jaar in Denemarken

Op de Deense Hengstenkeuring in Herning is Sezuan (Zack x Don Schufro) benoemd tot Hengst van het Jaar. De drievoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden was zelf niet aanwezig bij het eerbetoon, maar het publiek kreeg wel een recente trainingsvideo te zien. Daarin laat Patrik Kittel zien hard op weg te zijn richting de Grand Prix.