Souverain wint Deense 35-dagentest met 869 punten

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Souverain wint Deense 35-dagentest met 869 punten featured image
Schepje Er Bovenop MP (Sezuan x Stedinger) Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Vandaag werd de Deense 35-dagentest voor dressuurhengsten in Tørring afgerond en alle vier de deelnemende hengsten slaagden voor hun examen. De hoogste score was voor de door MP Olthof Horses gefokte hengst Souverain (ex. Schepje Er Bovenop MP v. Sezuan). De hengst van Helgstrand Dressage kreeg een score van 869 punten, met onder meer een 9 voor rijbaarheid en geen enkel cijfer onder de 8,5..


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like