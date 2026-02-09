Souverain wint Deense 35-dagentest met 869 punten

Vandaag werd de Deense 35-dagentest voor dressuurhengsten in Tørring afgerond en alle vier de deelnemende hengsten slaagden voor hun examen. De hoogste score was voor de door MP Olthof Horses gefokte hengst Souverain (ex. Schepje Er Bovenop MP v. Sezuan). De hengst van Helgstrand Dressage kreeg een score van 869 punten, met onder meer een 9 voor rijbaarheid en geen enkel cijfer onder de 8,5..
verkocht ontving. zijn na werd vorig Andreas aan stallen Drie op MP presenteerde waren de de Dressage. Horses, voorlopige door Hengstenkeuring Olthof KWPN-keuring gepresenteerd afkomstig werd jaar van hengsten op zijn hengst uit de vier hij goedkeuring aanwijzing Deense en waar die Egbert in Hij Souverain, de de Schep Helgstrand. Helgstrand Herning, van
HP punten, IWE Romance 827 ApS Niro) op geprimeerde Quaterback) Zake hoefabces afleggen, zijn (Zoom een van hengsten met eveneens hij Horses maar op I de x (Iron kon zijn scoorden cijfers DWB-keuring 762 punten. 814 overige door examen met gevolgd De Desperado) First punten. volgde meegenomen; werden x niet Invictus (For sterk: Magic De tussentijdse x de eindigde door
goedkeuring Definitieve
kunnen goedgekeurd. vierjarige op maart). ze uitnodiging punten verschijnen directe voor worden de van en 750 en erfelijke behaald verder waar door in Voor Denemarken een op bewegingen, marktvraag. definitieve 800 basis Hengstenkeuring Hengstenkeuring, hebben met ontvangen definitief die fokbeheer, scores punten of potentieel, goedkeuring de het leeftijd DWB de Hengsten kwaliteiten beoordeeld Hengsten meer moeten DWB tussen 800 hengsten worden (in op
Persbericht Bron: Horses.nl bew. door
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.