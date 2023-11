Viva Gold-zoon Viva Vegas winnaar Deense verrichtingstest

Op de Deense verrichtingstest is Viva Vegas (Viva Gold OLD x Rock Forever NRW) als winnaar uit de bus gekomen. De door Anette en Simon Bürgers gefokte DSP premiehengst van Helgstrand Dressage scoorde een totaal van 892 punten, met onder andere negens voor de rijdbaarheid, draf, galop en aanleg.

Viva Vegas werd begin dit jaar als premiehengst goedgekeurd op de DSP Hengstenkeuring. Daar kwam hij voor 420.000 euro in handen van Helgstrand Dressage. In maart kreeg hij groen licht op de hengstenkeuring van het DWB en hij mag zich, na het voltooien van de verrichtingstest, volgend jaar opnieuw presenteren op de hengstenkeuring in het kader van de voorlopige goedkeuring.

Neefjes Zonik en Cassidy vallen op

Straight Horse Leonardo (Lord Europe x De Niro), in gedeeld eigendom van fokker Straight Horse en Helgstrand Dressage, liep met 844,5 punten naar de tweede plaats. De hengst, nauw verwant aan Glock’s Zonik (Zack x Romanov), kreeg onder andere een negen voor de rijdbaarheid. Derde werd Atterupgaards Bernachi (Bon Courage x Caprimond) met 831,5 punten. De hengst uit de moederlijn van Cathrine Dufours Atterupgaards Cassidy kreeg negens voor de rijdbaarheid en galop.

Westfaalse kampioen en zoon Queenparks Wendy op vier en vijf

De Westfaalse kampioen V-Power (Viva Gold x Fidertanz) nam op vrijwillige basis deel aan de test. De hengst van Helgstrand Dressage is nog niet goedgekeurd bij het DWB, maar mag zich met zijn score van 831 punten wel op de hengstenkeuring presenteren. De voor 1,2 miljoen euro verkochte hengst liep in maart dit jaar de minitest in Münster-Handorf, waar hij een 8,14 scoorde. Voor Sénégal de Fontaine (Springbank I VH uit Grand Prix-merrie Queenparks Wendy) was er een score van 828,5 punten.

KWPN-hengst One To Remember valt uit

In totaal namen er vijftien hengsten deel aan de verrichtingstest, waarvan er twaalf slaagden. Voor de KWPN-aangewezen One To Remember (Secret x Vivaldi), Midt-West Evolution (Revolution x Jazz) en For Royalty (For Romance I x Franziskus) kwam de test voortijdig ten einde.

Complete uitslag.

Bron: Horses.nl/Ridehesten