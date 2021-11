Westfaalse For Real topper in ‘Helgstrand-test’

Van de 18 dressuurhengsten die afgelopen zondag hun examen liepen in de Deense 35-dagentest waren er vijftien (!!) van Andreas Helgstrand. Van alle Helgstrand-hengsten kwam de Westfaalse For Real (Blue Hors Farrell x Lord Loxley I x Damon Hill) als topper uit de bus met een score van 874,5 punten.

For Real kreeg op de Westfaalse hengstenkeuring in 2020 geen lintje, maar presenteerde zich als een van de opvallende hengsten van de keuring. In de aansluitende veiling werd hij afgeslagen op 250.000 euro. De koper: Andreas Helgstrand. In Denemarken heeft de hengst, zeker niet de duurste Helgstrand-aankoop van dat jaar, zich ontpopt tot de topper in de test. Die score had hij vooral te danken aan zijn rijdbaarheid (922,4 punten voor de rittigkeit, het hoogste totaal). Dat gecombineerd met 854,9 punten voor de gangen en de aanleg lieten het totaal op 874,5 uitkomen.

Vitalos

Ook de nummer 2 van de test was niet één van de ‘vijf ton plus’-hengsten van Helgstrand. De als veulen al door partner Paul Schockemöhle ontdekte Vitalos (Vitalis x De Niro) kwam met 869 punten (900 rittigkeit/856,3 gangen en aanleg) op de op één na hoogste punten. Voor Vitalos was de tweede plaats in de test het zoveelste succes van dit jaar: eerder werd hij al kampioen bij de driejarige hengsten in Hannover en vervolgens werd hij gehuldigd als Bundeskampioen in Warendorf.

Hannoveraanse hengsten

Twee Hannoveraanse premiehengsten kwamen op de derde en vierde plaats uit. De voor 380.000 euro op de Hannoveraanse keuring in 2020 aangeschafte Be Sure (Benicio x Scuderia) scoorde de hoogste punten voor de gangen en de aanleg (878,9) en de rittigkeitsscore van 841,1 deden hem uitkomen op een totaal van 868. 866 was het totaal van de eveneens in Hannover aangeschafte Zoom in (Zoom x Waterford). Helgstrand betaalde volgens de stamboekstatistiek 220.000 euro voor deze hengst.

Op een vijfde plaats met een totaal van 841 punten kwam Hesselhøj Donkey Boss (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack) het Helgstrand-feestje verstoren. Hij was de hoogst scorende hengst die niet door Helgstrand werd aangeboden in de test.

Kampioenen

Twee kampioenen van de keuringen kwamen niet bovenaan uit in de test. De (volgens de stamboekcijfers) voor 800.000 euro aan Helgstrand geveilde Westfaalse kampioen Forever Love (Fair Game x Destano) kwam op een totaal van 830 punten en Oldenburger kampioen Fortunate (v. Foundation) eindigde als dertiende in de test (806,5 punten).

Bøgegårdens Comann springtopper

De springtopper in de Deense test werd Bøgegardens Comann (Cristallo I x Bøgegardens Quidam) met een totaalscore van 867,5 punten. Zodiac D (Zinedine x Diamant de Semilly) volgde met een score van 860 punten op de tweede plaats en Senator (Der Senaat 111 x Quiet Please) werd met 837 punten derde.

Uitslag dressuurhengsten

Uitslag springhengsten

Rapporten (met Deens commentaar)

Bron: Horses.nl