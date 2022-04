Westfaalse kampioen Forever Love definitief goedgekeurd bij DWB

Op de nakeuring van het DWB in Vilhelmsborg zijn de Westfaalse kampioen Forever Love (Fair Game x Destano) en de tienjarige springhengst Commarron Z (Comme il faut x Cassaro) definitief goedgekeurd. Op de keuring werden in totaal drie hengsten gepresenteerd die niet aanwezig konden zijn op de hoofdkeuring in maart.