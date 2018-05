Ebony-zoon Knock Out met 86 punten verrichtingskampioen

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Bert Rutten is trots op deze jaargang: “Men zegt wel eens dat Nederlandse dressuurpaarden niet over het juiste karakter beschikken. Deze groep hengsten doet dat juist wel. Zonder uitzondering waren het fijn te rijden paarden en wat dat betreft zijn we op de goede weg met de fokkerij. Ze waren op juiste manier werkwillig en voorwaarts, maar zonder heet te worden” Rutten en de zijnen konden alleen maar cijfers van 8 of hoger voor de rijdbaarheid en instelling kwijt voor de zeven ingeschreven hengsten.

Topper van Ebony

De topper Knock Out (Ebony x Dreamcatcher) kan nog iets waarvan men zegt dat Nederlandse dressuurpaarden het minder goed kunnen: stappen. Daarvoor kreeg hij een 9. Net zoals voor de rijdbaarheid en instelling. Verder 8,5-en en één 8.

Twee Toto’s

Uit de eerste jaargang van veeldekker Glock’s Toto jr werden twee hengsten ingeschreven. De op één na hoogste punten werden verzameld voor de op de Hannoveraanse keuring geprimeerde en voor 360.000 euro door Gaston Glock aangeschafte Taminiau (Glock’s Toto jr x Sandro Hit). Dit fokproduct van Jan Holtland kreeg 85,5 punten met ook een 9 voor de stap. De andere Toto, de vrijwillige deelnemer van Ednihap BV (de BV van Edward Gal, Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud) kreeg 81,5 punten. De door K.J. Kiestra uit Blokzijl gefokte hengst begon heel beloftevol volgens de commissie, had halverwege een terugslag, maar had de laatste weken de stijgende lijn duidelijk weer te pakken, aldus Rutten.

Twee voor Korbeld en Cornelissen

Van Toto jr’s halbroer Governor werd ook de eerste zoon ingeschreven bij het KWPN: de door Lineke Bennink gefokte Kayne (mv. Rousseau) met 81,5 punten. Ook deze hengst van Gerard Korbeld en Adelinde Cornelissen kreeg een 9 voor de stap. Voor Korbeld en Cornelissen al de tweede goedgekeurde hengst van dit voorjaarsonderzoek, eerder werd de achtjarige Lichte Tour-hengst Fleau de Baian ingeschreven na de vijfdaagse karaktertest.

Hengst Afstamming Eigenaar Punten cat.nr 31/322 Killimanjaro Bordeaux x Westpoint Stal 104 BV 83,5 punten (7,5 stap, 8,5 draf, 8,5 galop, 8,5 souplesse, 8,5 houding en balans,

9 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard) cat.nr 34/360 King De Niro De Niro x Ampere Stal Poppelaars VOF 82,5 punten (7,5 stap, 8 draf, 9 galop, 8 souplesse, 8 houding en balans,

9 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard) cat.nr 38/381 Knock Out Ebony x Dreamcatcher Nico Witte en Tim Coomans 86 punten (9 stap, 8,5 draf, 8,5 galop, 8,5 souplesse, 8 houding en balans,

9 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard) cat.nr 45/536 Taminiau Glock’s Toto jr x Sandro Hit Glock HPC Holding 85,5 punten (9 stap, 8 draf, 9 galop, 8 souplesse, 8,5 houding en balans,

8,5 rijdbaarheid en instelling 8,5 aanleg als dressuurpaard) cat.nr 46/544 Kayne Governor x Rousseau Adelinde Cornelissen en Gerard Korbeld 81,5 punten (9 stap, 8 draf, 8 galop, 7,5 souplesse, 8 houding en balans,

8 rijdbaarheid en instelling, 8 aanleg als dressuurpaard) cat.nr 50/522 King Karim Glock’s Toto jr x Painted Black Ednihap BV 83 punten (8,5 stap, 8 draf, 8,5 galop, 8 souplesse, 8 houding en balans,

8,5 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard)

Vierjarige hengst

Hengst Afstamming Eigenaar Punten Joop! TC Ravel x Krack C T.J.M. Coomans 82 punten (8 stap, 8 draf, 8,5 galop, 8 souplesse, 8 houding en balans,

8,5 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard)

