‘Een stel complete hengsten’ op dag 4

Op zaterdag, de vierde dag van de eerste bezichtiging, verschenen veel zonen van buitenlandse vaders en/of moederlijnen in de baan bij het KWPN. Dertien hengsten mogen door naar de volgende ronde, waaronder vijf van Cornet Obolensky. Dit zorgt voor een totaal tot nu toe van 41 doorverwezen springhengsten.

Het was de dag van de zonen van hengsten als Cornet Obolensky (vijf zonen een ronde verder) en Diamant de Semilly (twee zonen een ronde verder).

‘De collectie begint mooi vorm te krijgen’

“Het was een goede dag vandaag, zowel qua kwaliteit in de breedte als de kopgroep. We hebben weer echt een stel complete hengsten kunnen selecteren, die zowel qua exterieur, verrichting en pedigree konden overtuigen. Daarnaast hadden we een goede middengroep en een klein ondereind”, licht Cor Loeffen toe, die samen met Henk van den Broek en Wout-Jan van der Schans de hengstenkeuringscommissie springen vormt.

“Het was de dag van Cornet Obolensky en binnen zijn zonen hebben we vooral geselecteerd op langgelijndheid, want dat is een belangrijke eigenschap. Ook hebben we een stel paarden uit buitenlandse stammen in de baan gehad, waarvan we meerdere hebben kunnen selecteren voor Den Bosch. Al met al begint de collectie voor de tweede bezichtiging al mooi vorm te krijgen.” Eén van de doorverwezen hengsten is een halfbroer van de kampioenshengst Jardonnay VDL.

Bron: KWPN