Eén tuigpaardhengst ster tijdens her- en attestkeuring

Woensdag namen één Gelderse hengst, één vierjarige hackneyhengst en twee driejarige tuigpaardhengsten deel aan de her- en attestkeuring. Daarvan konden geen hengsten groen licht verkrijgen voor het verrichtingsonderzoek. Wel mocht de tuigpaardhengst Parolus het sterpredicaat in ontvangst nemen.

Op de attestkeuring kunnen hengsten die wegens omstandigheden niet deel konden nemen aan de eerste of tweede bezichtiging worden gepresenteerd. Een springhengst nam deel aan de attestkeuring en deed dat met succes. Johan Regterschot’s Power Pool (Liverpool x Jacomar) van fokker Johan Regterschot uit Heerde is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Hackneyhengst

Eén vierjarige hackneyhengst werd aangeboden voor de nakeuring. Hier werd de hengst door de hengstenkeuringscommissie niet doorverwezen, waarna er aanvraag is gedaan voor de herkeuring. Hier werd de hengst vervolgens opnieuw op het straatje en aan de hand beoordeeld door de herkeuringscommissie, waarna de hengst werd uitgenodigd voor de presentatie in het tuig. Na de presentatie in het tuig is er voor gekozen om de sterwaardige hengst niet aan te wijzen.

Parolus ster

Vervolgens werden er twee driejarige tuigpaardhengsten beoordeeld door de herkeuringscommissie in Ermelo. Beide hengsten konden niet worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Van deze hengsten mocht catalogusnummer 705 Parolus (Cizandro uit Arola V ster van Talos, fokker W.N. Zwama uit Doezum) wel het sterpredicaat in ontvangst nemen.

Herkansing in tuig

Sterhengsten of sterwaardige hengsten die nu niet zijn aangewezen, kunnen in het najaar nog de mogelijkheid tot groen licht voor het verrichtingsonderzoek krijgen door middel van de herkansing in het tuig.

Bron KWPN