Eerste geboren Kardesh veulen brengt genen Karla-stam bijeen

Deze week werd het eerste veulen van de KWPN-hengst Kardesh geboren. Het hengstveulen dat is gefokt door Andries en Gea Veenstra combineert zowel van moeders als van vaders kant de genen van Willem Greve's talent Gogo (v. Zirocco Blue), die eveneens werd gefokt door broer en zus Veenstra.

Het hengstveulen, dat een week te vroeg is geboren, is zowel de eerste nakomeling van vader Kardesh (v. Etoulon VDL) als van moeder Il Karla (v. Namelus R). Zowel Kardesh als Gogo hebben als overgroot moeder Tiekarla V (v. Corland).

Greve won afgelopen jaar met Gogo in Zuidbroek, Zuidwolde, Wierden en Villach en werd tweede in Lichtenvoorde en Opglabbeek. Vader Kardesh slaagde in het najaarsonderzoek van 2018 met 82,5 punten met onder andere een negen voor zijn vermogen. De Etoulon-nazaat liep afgelopen winter de hengstencompetitie onder Zoï Snels en bleef op Jumping de Achterhoek, de tweede competitiewedstrijd) dubbel foutloos.

Ook moeder Il Karla is een nazaat uit de Karla-stam en haar overgrootmoeder Peukarla V (v. Indoctro) is de halfzus van Tiekarla V.



Bron: Horses.nl/Facebook