Eerste Jazz-trofee voor fokkers Glamourdale, Dressage Horse of the Year

Kampioenshengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) won dit jaar de titel Dressage Horse of the Year. De in 2011 geboren hengst kreeg bijna 2000 publieksstemmen en won daarmee op overtuigende wijze de titel. Daarom kwam Jasmijn van der Velden, kleindochter van Glamourdales fokker Joop Rodenburg, naar de studio om de eerste Jazz-trofee in ontvangst te nemen.

Glamourdale werd als driejarige hengst kampioen op de KWPN Hengstenkeuring, daarna werd hij ingeschreven in het stamboek met een score van 85,5 punten. De hengst, in eigendom van Gertjan van Olst, kwam onder het zadel van Charlotte Fry en deze combinatie bleek een gouden match. Ze wonnen het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden in Ermelo en maakten inmiddels hun debuut in de Grand Prix.

Indrukwekkende sportcarrière

Bij de huldiging werden beelden uitgezonden van de indrukwekkende sportcarrière van de hengst. “We zijn heel trots dat Glamourdale Dressage Horse of the Year geworden is”, reageert Charlotte. “Ik wil al zijn fans bedanken die op hem hebben gestemd.”

Jazz-trofee

Jasmijn was twaalf jaar oud toen Glamourdale geboren werd. “Voor mij was hij toen net zo leuk en lief als de andere veulens”, vertelt ze. “Mijn opa droomde ervan om een goedgekeurde hengst te fokken. Maar dat het zo loopt, dat bedenk je vooraf nooit. We proberen hem zo goed mogelijk te volgen. Afgelopen zomer hebben we hem nog gezien in een training, het is mooi om steeds zijn ontwikkelingen te zien.”

Eerste trofee

Joop was een gepassioneerd fokker, inmiddels zetten zijn kinderen en kleinkinderen de fokkerij voort. Jasmijn ontving vandaag de eerste Jazz-trofee uit handen van Charlotte Dekker. “Die krijgt een heel mooi plekje bij mijn oma in huis!”

Bron: KWPN