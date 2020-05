Eerste locatiekeuringen KFPS in Friesland en Drenthe

Vandaag vonden de eerste twee 'locatiekeuringen' van het Friese stamboek plaats. Op de keuringen werden vooral drie- en vierjarige merries gekeurd, voor stamboekopname, primering en eventuele sterverklaring. Naast de voorbrengers waren alleen twee juryleden van het KFPS en een cameraman aanwezig. De voorzitter van de jury, Harry Draaijer, gaf na elke beoordeling uitleg over het resultaat.

De keuringen waren bij Stal Lueks in Diever en bij Stal fan de Kadyk in St Johannesga. Ze zijn allebei terug te kijken via de video’s hieronder. De link naar de catalogus van deze twee keuringen staat hier.

Keuring Stal Lueks

In Diever werden in totaal tien merries gekeurd, waarvan er drie ster werden met een tweede premie.

Uitslag

Keuring Stal fan de Kadyk

In Johannesga werden zes merries gekeurd, waarvan er eentje ster werd met een tweede premie.

Uitslag

Volgende week weer

Ook volgende week (op 6, 7 en 8 mei) staan een aantal locatiekeuringen op het programma. Het KFPS heeft inmiddels alle fokdagen voor dit jaar afgelast. Het kan wel zijn dat er nog enkele ‘gewone’ stamboekkeuringen doorgaan na 1 september 2020, afhankelijk van de situatie.

Voorlopig kunnen merries vanaf drie jaar gekeurd worden op keuringen op trainingslocaties. Er is nog geen besluit genomen over de Centrale Merriekeuring van het KFPS, die normaalgesproken in september plaatsvindt.

Bron: KPFS / Phryso.com / Horses.nl