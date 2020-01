Eerste veulen KWPN-multikampioen Jameson RS2 geboren

'Primewood' heet het eerst geboren veulen van KWPN-multikampioen Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro x Krack C). Het merrieveulen werd op 7 januari geboren in Swifterbant in de stallen van Tarpania. Ze het eerste veulen van de door Robin van Lierop van RS2 Dressage verwachtte babyboom, zoals hij vorig jaar vertelde aan Horses.nl.

“Een dag voor in de boeken”, schrijft RS2 Dressage vanmorgen op hun Facebook-pagina. “7 Januari 2020 werd in Swifterbant in de stallen van Tarpania, het ALLEREERSTE veulen van Jameson RS2 geboren!!” De als embryo aangeschafte Jameson RS2 maakte de dromen van RS2 Dressage Center helemaal waar. Hij groeide hij uit tot KWPN-multikampioen: kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, winnaar van de Pavo Cup voor vierjarigen en winnaar van de Hengstencompetitie klasse L. In 2019 kwamen daar nog een achtste plek op het WK Jonge Paarden en een derde plek in de Pavo Cup bij.

WK merrie

Het merrieveulen genaamd Primewood komt uit de elite/sport merrie Tarpania’s Hollywood (Fürst Romancier x Johnson). Geen onbekende merrie want ze liep als vijfjarige mee op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Onder Marije van Kersbergen is Hollywood momenteel in het ZZ-Zwaar actief.

Eerste dekseizoen

Jameson doorliep het KWPN-najaarsverrichtingsonderzoek van 2018 en werd ingeschreven met 90 punten. 2019 was zijn eerste dekseizoen. Robin van Lierop vertelde vorig jaar aan Horses: “Richting het einde van dit seizoen kunnen we denk ik wel stellen dat er volgend jaar een mooi aantal nakomelingen verwacht gaat worden. Met zijn allure en basisgangen is hij wat ons betreft een echt vaderpaard. In onze eigen fokkerij hebben we nog nooit zó’n zet gemaakt en van te voren niet durven dromen dat dit traject zo succesvol zou verlopen. Al komt er volgend jaar maar één van de veulens in de buurt van Jameson, dan zijn we heel tevreden.” RS2 Dressage verwacht dit jaar zelf veertien veulens van hun hengst.

Bron Facebook/Horses.nl