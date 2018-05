Eerste WFFS-testresultaten binnen bij NRPS

“Het is nog maar een handvol aan uitslagen die we binnen hebben, maar het begin is er, en deze hengsten waren gelukkig negatief. Dus geen drager”, aldus voorzitter Ronld Funke Küpper. “Gisteren nog contact gehad met Van Haeringen. De haren van de meeste hengsten lagen in hun archief in België. Al dat materiaal is nu opgehaald en wordt klaargemaakt om te testen. Vanaf maandag verwachten we elke dag een aantal resultaten binnen te krijgen. Dan weten we meer.”

Resultaten op website

Met de testresultaten wordt als volgt omgegaan bij het NRPS: Zodra uitslagen bekend zijn, wordt allereerst contact met de eigenaar van de hengst opgenomen. Het is ons streven om ook op onze website zo snel mogelijk de resultaten bekend te maken.

Bron: NRPS