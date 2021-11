Elitemerrie Aliena JVR overleden

De merrie Aliena JVR Elite Röntgen Prestatie-sport Preferent (Sandreo x Wellington x L’Espoir, Holst. stam 242) van Christie Jolink is op 16-jarige leeftijd overleden. ''Aliena was voor mij ‘Alles’. De koningin van stal en ze heeft me heel mooie waardevolle momenten geven. ‘Alles’ waar ik tot nu toe van gedroomd heb. Dankzij haar had ik zelf twee keer een goedgekeurde hengst aan het touw, en heel fijne merries. Ik ben dankbaar dat ik al veel mensen blij heb kunnen maken met veulens uit dit stammetje'', schrijft Jolink op Facebook.