Embryo Chacco-Blue x Marome NW-dochter Andrea voor 18.500 euro verkocht in Westfalen Embryo veiling

Afgelopen weekend werden er 12 embryo’s geveild bij het Westfaalse Paardenstamboek. Acht werden verkocht aan nieuwe eigenaren als onderdeel van de online veiling. Een goede eerste embryo editie die voor herhaling vatbaar is. De veilingtopper was het embryo van Cumano x Heartbreaker welke naar Amerika verkocht is. Het embry van Chacco-Blue uit de Marome NW-dochter Andrea, het voormalig toppaard van Gert-Jan Bruggink, bracht 18.500 euro op.

Voor het Westfaalse Paardenstamboek was deze veiling een pilot project. Het was de eerste zuivere embryo veiling in Duitsland en hierin werden 12 embryo’s met springstamboom te koop aangeboden. Zes van de acht verkochte embryo’s blijven in Duitsland. Hiermee is het doel van het Westfaalse Paardenstamboek bereikt, namelijk fokkers de mogelijkheid geven om de genetica van hun lijnen uit te breiden. Met het embryo van Cumano x Heartbreaker als prijstopper met 23.500 euro kan het stamboek terugkijken op een goede editie.

Mexicaanse bieder

In deze online veiling werden ook vier embryo’s aangeboden van de veel te vroeg overleden Chacco-Blue. Zijn nakomelingen zijn populair in de fokkerij en sport. De duurste vertegenwoordiger was een embryo van Chacco Blue gecombineerd met de merrie Andrea (v.Marome NW). Onder het zadel van Gert-Jan Bruggink en Abdullah Alsharbatly was de merrie zeer succesvol in springwedstrijden tot 1.60 m. Voor 18.500 euro wisselde dit embryo van eigenaar en kwam in Mexicaanse handen.

Balou de Reventon en Chacco-Blue

Dezelfde bieder wist voor de prijs van 14.500 euro een nakomeling van Balou du Reventon binnen te halen. De hengst won dit jaar de CSIO5* Grand Prix van Sopot. De genetische moeder van dit embryo is Coree Blue v. Casallco. Het op één na duurste embryo is wederom een ​​directe afstammeling van Chacco-Blue. Het embryo van een genetische moeder v. Kassander van’t Roosakker, fokker en aanbieder Frank Van Eijkelenburg uit Nederland, was 17.000 euro waard voor een stal uit Oost-Westfalen.

‘Een herhaling is zeker gepland’

In totaal genereren de acht verkochte embryo’s een omzet van 85.750 euro. De gemiddelde prijs was 10.719 euro. “De vraag van kopers vooraf was groot. Dit laat zien dat we met de embryo veiling in principe op de goede weg zijn. We weten nu waar we nog wat aanpassingen moeten doen. Een herhaling is zeker gepland”, reageerde veiling- en marketingmanager Thomas Münch.

Bron: Persbericht