Emerald ook in Oldenburg goedgekeurd

Harrie Smolders' toppaard Emerald is nu ook voor het Oldenburger stamboek goedgekeurd. Het is inmiddels het zesde stamboek waar de veertienjarige hengst zijn dekbrevet heeft. Dit voorjaar kreeg de BWP-ambassadeur ook in Holstein de deklicentie.

De voshengst van Diamant de Semilly is nu in totaal bij zes stamboeken goedgekeurd. Eerder was hij al goedgekeurd bij het BWP, KWPN, Selle Francais, SWB en het Holsteiner-stamboek. De BWP-hengst heeft ook diverse eretitels. Zo werd de hengst in 2017 door het BWP gehuldigd als ambassadeur en werd hij ook ambassadeur van de Stichting paarden in nood.

Hoog in HorseTelex ranking

Over 2017 was Emerald de topper van de E-ranking van HorseTelex (hengsten met nafok tot en met 9 jaar/minimaal 20 nakomelingen). Dit jaar bezet de hengst in de C-ranking plaats negen en in de D-ranking plaats tien. Zo’n 60 nakomelingen lopen in de internationale sport, waarbij onder andere Igor (Jos Verlooy), Imerald van ’t Voorhof (Paul O’Shea) en Jeunesse van ’t Paradijs (Lorenzo de Luca) flink wat punten voor hun vader verzamelden.

Embryo voor 60.000 euro

Ook werden de kinderen en embryo’s van Harrie Smolders’ Olympiade-paard vaak duur op veilingen verkocht. In de tweede editie van de Horseman Online Auction was een embryo van Emerald uit de Grand Prix merrie Walnut de Muze (v. Nabab de Reve) de veilingtopper. Voor een bedrag van 60.000 euro ging het naar Polen.

Bron Horseman