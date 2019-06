Er worden dit jaar weer veulens geveild in Borculo

Op de plek waar 40 jaar geleden voor het eerst in Nederland een elite-veulenveiling plaatsvond, komen deze zomer opnieuw veulens onder de hamer. Martijs Brouwer, Henk Nijhof jr. en Jan Greve hebben hun oog laten vallen op de illustere locatie van 'Borculo', café de Kerkemeijer, de plek waar Nederlandse fokkerijgeschiedenis is geschreven.

De gebroeders Brouwer waren al de mannen achter de veulenveilingen in Tolbert, Houten en De Mortel. “Maar Martijs wilde er ook nog een veiling in het oosten van het land bij”, vertelt Henk Nijhof.

Henk Nijhof sr.

Vader Henk sr. stond 40 jaar geleden mede aan de basis van wat nu een wereldberoemde eliteveiling is, een evenement dat inmiddels plaatsvindt in Vragender. “Maar onze veiling is een hele andere”, aldus Henk jr. “Wij willen ons ook helemaal niet meten met ‘Borculo’, we willen gewoon onze klanten helpen met de afzet.”

Oude sfeer

Als het aan Martijs Brouwer ligt wordt de oude sfeer van de veiling in Borculo wel nieuw leven ingeblazen. “We gaan proberen het er net zo uit te laten zien. Het was ook altijd een heel sfeervolle gebeurtenis, dat moet wel weer terugkomen.”

Toelatingsmaatstaf

Bij de veilingen in Tolbert, Houten en De Mortel is de veterinaire keuring de enige toelatingsmaatstaf. De inzenders betalen 300 euro inschrijfgeld en beuren vervolgens het volledige verkoopbedrag, zonder veilingcommissie te hoeven afdragen. Diezelfde financiële condities gelden voor de veiling bij ‘De Kerkemeijer’, maar de toelating geschiedt via de betrokken hengstenhouders.

Quitte spelen

Martijs Brouwer: “We willen zo’n 75 veulens veilen. 20 komen er via Nijhof, 20 via Greve en 20 via mij. De rest vullen we aan met wat er aan apartigheid nog voorbij komt. We doen de veilingen in Tolbert, Houten, De Mortel en Borculo echt voor de klanten. We proberen quitte te spelen en een boel gezelligheid te creëren. Daar doen we ’t voor.”

Geen concurrentie

Het bestuur van het echte ‘Borculo’ (de eliteveiling) vindt het allemaal best. “We hebben het er nog niet eens over gehad”, vertelt Marjolein Ras. “Dit is helemaal geen concurrentie. Wij zijn destijds om organisatorische redenen verhuisd naar Vragender, maar hebben heel bewust de naam ‘Borculo’ gehouden. Vanwege de bekendheid, de traditie en de goede naam.”

40-jarig jubileum

Voorzitter Jan Markink vertelt dat ‘Borculo’ zich vooral bezighoudt met het 40-jarige jubileum. “Dat doen we met extra veilingen. Eerder dit jaar hadden we een succesvolle internetveiling, straks hebben we de veiling op Outdoor Gelderland en dan natuurlijk onze hoofdveilingen.”

Bron: Horses.nl