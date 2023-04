Populaire Escamillo terug in dekdienst

De populaire goedgekeurde hengst Escamillo (v. Escolar) keert dit seizoen weer terug in de dekdienst. De hengst werd eerder uit de fokkerij gehaald om zich volledig op de sport te kunnen richten maar dit jaar is de achtjarige hengst weer vers beschikbaar. Hoewel de focus een tijd lang op de sport lag verscheen de hengst de afgelopen vies jaar slechts op acht nationale wedstrijden (en het WK Jonge Dressuurpaarden).

De populaire Escolar-zoon werd in 2017 een premiehengst op de Hannoveraanse hengstenkeuring. In april 2018 liep hij de 14-dagen test en scoorde een 9,08 voor zijn aanleg voor dressuur en een 7,38 voor het springen. In 2019 liep hij de sporttest en scoorde een 8,38 voor de dressuur. Escamillo vertrok in 2020 naar de stallen van Helen Langehanenberg maar zij gaf de teugels al snel over aan Manuel Dominguez Bernal. De Spanjaard reed de hengst als zesjarige naar het brons op het WK jonge dressuurpaarden en werd in 2022 wereldkampioen.

Schockemöhle

In 2022 kwam er onverwachts diepvriessperma beschikbaar via Paul Schockemöhle. De hengst begon vorig jaar extreem op te vallen met zijn eerste jaargangen en heeft alleen in Duitsland al 27 zonen goedgekeurd. Dit jaar is de hengst vers beschikbaar, eveneens via Schockemöhle. ”Eigenlijk ligt de focus op de sport maar omdat ik zelf ook een paar merrie’s heb die ik graag door Escamillo wil laten dekken heb ik besloten dat hij dit jaar vers beschikbaar is,” aldus eigenaresse Kimberly Davies-Slous. Manuel Dominguez Bernal blijft de hengst voorlopig rijden.

Bron: st-george