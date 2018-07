Escolar-nazaten domineren bij drie- en vierjarigen

Het was Escolar (v. Estobar NRW) die in de eerste rubriek voor drie- en vierjarige ruinen en merries op de Westfalen Woche met zijn nakomelingen van zich liet horen. Bij de driejarigen verschenen zes Escolars in de ring, waarbij de winst naar dochter Etiennette (mv. Rock Forever I) ging. Bij de vierjarigen waren negen van de achttien paarden nazaten van de dressuurvererver en ook tekende hij voor het vaderschap van beide winnaars.