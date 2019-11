Escolar wordt in 2020 naast sportcarrière ook actief ingezet voor dekdienst

Goed nieuws voor de fokkers van het hengstenstation Gut Neuenhof. Het boegbeeld, de Grand Prix-winnaar van Hubertus Schmidt en het Olympische dressuurpaard Escolar (v.Estobar), zal in 2020 weer met vers sperma beschikbaar zijn.

De tienjarige Westfaalse hengst Escolar is een van de meest gewilde dressuurhengsten in Duitsland. Volgens de FN fokwaardeschatting is de hengst de leidende vader in jonge paardencompetities. Zijn oudste nakomelingen zijn zeven jaar oud waarvan er onder andere Bundeschampions, talloze goedgekeurde hengsten en premie-merries zijn. In het afgelopen jaar had de sport echter prioriteit voor de hengst, tot nu. Na een intensieve discussie tussen het hengstenstation en eigenaar-ruiter Hubertus Schmidt is de kogel door de kerk: “Escolar zal in 2020 weer actief in de dekdienst zijn.”

Enthousiast

De Duitse Kampioenschappen in Balve, het CHIO Aken, Oldenburg, Stuttgart – waar hij ook liep, mensen werden enthousiast van Escolar onder zijn ruiter Hubertus Schmidt. Onlangs ontving de hengst de Otto Lörke-prijs voor het beste Grand Prix-paard, en behoort Escolar met Schmidt tot de huidige Olympische dressuurploeg. Door het drukke wedstrijdschema was de hengst alleen beschikbaar voor diepvriessperma.

‘Uitgedaagd’

Vorig jaar heeft het team van het hengstenstation Gut Neuenhof een landelijk netwerk opgezet voor de inseminatie van de merries met het sperma van Escolar. Dat werkte goed. Volker Hagemeister, hoofd van het hengstenstation, geeft toe: “De resultaten van de drachtigheid bleven echter onder onze verwachtingen. Dit is zeker niet ongewoon met diepvriessperma, maar was een domper voor onze fokkers en ook voor het hengstenstation. Hier zagen we onszelf uitgedaagd.” Daarom zijn er intensieve discussies geweest tussen het Hengststation, eigenaar-ruiter Hubertus Schmidt. “Met als resultaat dat Escolar in 2020 weer actief zal zijn.”

‘Dubbele belasting’

Hubertus Schmidt legt uit: “Escolar is enorm sterk geworden en heeft zich zeer goed ontwikkeld. Hij schittert niet alleen als wedstrijdpaard, maar ook als vader-dier. Escolar is een eeuwige favoriet en is er veel vraag naar. We hebben de dekpauze de afgelopen maanden echter kunnen gebruiken om te werken aan het gebrek van kracht voor de piaffe en passage. In de eerste maanden van het jaar moest Escolar naast het werk tegelijkertijd op de fantoom. We zijn zo goed met deze dubbele belasting omgegaan dat ik ervan overtuigd ben dat we fokken en sporten in het komende seizoen kunnen combineren en ondanks onze dubbele belasting onze doelen kunnen nastreven. ”

Bron: St-Georg/Horses.nl