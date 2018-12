Eventing-vererver Ramiro B overleden

De vader van de internationale vier sterren-eventingpaarden Cooley Master Class, Ballynoe Castle en Cooley SRS is overleden. Ramiro B (Calvani x Wendekreis) is 24 jaar oud geworden. Hij is overleden aan acuut nierfalen. De Belgisch-gefokte hengst verhuisde in 2011 naar Groot-Brittannië, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht op AI Services.

“We zijn erg verdrietig over het verlies van Ramiro B”, laat het Hengstenstation weten. “Het was een eer en voorrecht om hem hier bij ons te hebben gehad sinds 2011, hij maakte echt deel uit van het gezin. Zijn temperament was uniek en hij was in alle opzichten een gentleman.”

Townend

Zonen Cooley Master Class en Cooley SRS worden beide door Oliver Townend uitgebracht. Met Cooley Master Class won de Britse ruiter dit voorjaar de CCI4* in Kentucky en met Cooley SRS eindigde hij op de tweede plaats op de Badminton Horse Trials.

Bron: St. Georg