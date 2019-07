Juliëtta Sione (v. Everdale) overtuigt bij dressuurmerries

Met een IBOP van 86 had Juliëtta Sione (v.Everdale) al een streepje voor maar aan de hand liet ze ook zien dat ze de kampioenstitel verdient bij de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries op de Centrale Keuring van Noord-Brabant.

Subtop-ruiter Lars op ’t Hoog bracht zijn Juliëtta Sione (Everdale uit Sione pref prest van Mataro, fokker Cees Broers uit Oisterwijk) zelf voor toen ze met haar imponerende voorkomen en sterke bewegingsvorm naar het elitepredicaat én de kampioenstitel liep. Ze werd uit een kopgroep van vijf merries verkozen tot kampioen.

“Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel elegantie. Vanaf de eerste pas overtuigt ze met haar balans en bergopwaartse bewegingsvorm. Daarbij heeft ze een zeer goede test afgelegd, met onder meer een 9’s voor haar galop en houding”, vertelt juryvoorzitter Marian Dorresteijn.

Als tweede werd Kate Odette B (Franklin uit Zodette B elite EPTM-dres PROK van Jazz, fokker Rachel van Kreij uit Oss) van M. Marcelissen uit Rijen opgesteld. “Een hele aansprekende merrie met mooie verhoudingen in haar model. Ze beweegt met veel souplesse, goed vanuit het achterbeen, bergopwaarts en ze kan goed schakelen.” Derde werd de aansprekende, met goede techniek en souplesse dravende Korona-B (Johnson uit Darona-S elite EPTM-dres PROK van Florencio, fokker J.P. Bos uit Harmelen) van M. Jurzynek uit Helmond.

Geen minpunten

Kampioensmerrie Juliëtta Sione is voor 2020 drachtig van de Bordeaux-zoon Livius. “We zijn nu drie jaar aan het fokken en zijn heel bewust op zoek gegaan naar goede merries. Uit de moeder van Juliëtta Sione reed ik al een fijne Negro, en toen fokker Cees Broers tegen me zei dat hij een driejarige Everdale-merrie uit die moeder had zijn we gelijk gaan kijken”, blikt Lars op ’t Hoog terug. “Ze kwam net uit de opfok en toen we haar even los in beweging hadden gezien, hebben we haar gekocht. Bewegen deed ze toen al op een hele goede manier. Vervolgens heb ik haar zelf zadelmak gemaakt en voorgesteld in de IBOP. Het positieve aan deze merrie is dat ze eigenlijk geen minpunten heeft. Echt een geweldige merrie, en met dit succes zijn we heel blij! Vorig jaar heb ik een mooi merrieveulen van James Bond uit haar gefokt en die staat nu in de opfok. Volgend jaar verwacht ze weer een veulen en wellicht dat ik haar daarna naar het sportpredicaat ga rijden, dat moet wel lukken”, lacht de succesvolle U25-GP ruiter. “Samen met mijn ouders bouw ik de fokkerij steeds een beetje uit. We begonnen drie jaar geleden met één veulen en voor komend jaar verwachten we er drie.”

