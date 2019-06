Extra gemodelleerde Lannamieka VDL met hoogste bovenbalk 85/90

Regio Friesland had gisteren een sterke stamboekkeuring in Boyl. Niet minder dan 15 merries werden ster met minimaal 80 punten voor het springen, waaronder drie met 90 punten. De Grand Slam VDL-dochter Lannamieka VDL (vm. Indorado) stelde zich met een bovenbalk van 85/90 kandidaat voor de titel op de Centrale Keuring. Van de 33 springmerries werden er 26 ster.

Met 85/90 punten stelde Lannamieka VDL (Grand Slam VDL x Indorado) van fokker VDL Stud zich kandidaat voor de titel op de Centrale Keuring. Zij behaalde namelijk de hoogste bovenbalk en was het meest complete paard. “Een extra gemodelleerde merrie met jeugd, goede verhoudingen en goede lengte in het lichaam. Ze heeft een actieve galop met daarin een goed gebruik van het achterbeen en springt met fantastische reflexen. Ze springt heel snel van de grond, behoudt telkens goed het overzicht, basculeert goed en blinkt uit met haar atletische vermogen. Echt een heel compleet springpaard!”, is inspecteur Bart Henstra enthousiast. Voor reflexen kreeg Lannamieka VDL, die rechtstreeks uit de lijn van onder meer de KWPN-hengst Glennridge komt, zelfs 95 punten, naast 90 voor zowel techniek als vermogen.

‘Een echte atleet met veel macht’

Ook VDL Stud’s zelfgefokte Lufrieda VDL (Carrera VDL x Zirocco Blue VDL) sprong naar 90 punten, en kreeg 75 punten voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die iets neerwaarts gebouwd is. Ze springt met veel overzicht, een fantastische techniek en veel lichaamsgebruik. Een echte atleet met veel macht, die nergens moeite voor hoeft te doen. Een heel opvallend springpaard.”

‘Blinkt uit met atletisch vermogen’

Met 70/90 behoorde ook de Hermantico-dochter Lynette H&H (vm. Cantos) van fokkers HBC Stal en F. en M. Huizinga uit Hellum tot de best springende paarden van de dag. “Dit is een voldoende correct gebouwde merrie die wat meer in het rechthoeksmodel zou mogen staan. Bij het springen maakt ze heel veel indruk. Ze is heel voorzichtig, springt met veel afdruk, is vlug boven en heeft een geweldige voorbeentechniek, lichaamsgebruik en sprongafloop. Ook zij blinkt uit met atletisch vermogen.” Moeder Darmette E is een halfzus van Wimette (v. Karandasj) die gisteren op de keuring bij Stal Hendrix in dochter Leader HX (v. Entertainer) een van de toppers had met 80/80.

Vijf merries met 85 voor springen

Vijf merries sprongen naar de 85 punten, waaronder met de hoogste exterieurscore (80) de Cardento-dochter Lanolivia VDL (vm. Chin Chin) van de VDL Stud. De For Pleasure-dochter Lefandria van de Eijkhof (vm. Cash) van de VDL Stud werd ster met 75/85 waaronder 95(!) voor vermogen. Ook All Yours d’Ive Z (Arezzo VDL x Berlin) van de VDL Stud scoorde 75/85. Moeder Biscotta d’Ive Z is een halfzus van de KWPN-hengst Gaultier VDL (v. Baloubet du Rouet. De goed ontwikkelde en dito in het rechthoeksmodel staande Zirocco Blue VDL-dochter Lanita (vm. Indoctro) van fokkers J. en G. Hiemstra-Dijkstra uit Dronrijp behoorde ook tot de 85-punten springers. Deze merrie combineert hele snelle reflexen (90) met zeer veel vermogen (90). De vijfde merrie met 85 punten is Lolalista (Comme Il Faut x Quality Time) van fokker Familie Damstra uit Arum. Zij kreeg net als Lanita 70 punten voor exterieur.

Twee merries met 80

Ook Lananka VDL (Etoulon VDL x Inshallah de Muze) deed goede zaken. Zij verdiende het sterpredicaat met 80/80. Moeder Mezina DB bracht de BWP goedgekeurde hengst Cornetto DB Z (v. Cornet Obolensky). Verder kregen 80 punten voor het springen Lieve Dame VDL (Zirocco Blue VDL x Brugal VDL) van de VDL Stud, Lea’s Pleasure F (Grand Slam VDL x Great Pleasure), de For Pleasure-dochter Leancara VDL (vm. Douglas), en Lovely Girl P (Dakar VDL x Indoctro).

Twee oudere merries met 80

De vijfjarige Jacky (Canabis Z x Nimmerdor), die met goede techniek en bascule springt, en de gretige en positief opbouwende vierjarige Kybalia SMH/SVN (Baltic VDL x Chin Chin) kregen ook 80 punten voor het springen.

Galaxie-dochter beste dressuurmerrie

Van de 23 driejarige dressuurmerries werden er elf ster, van de zestien vier jaar en oudere merries waren dat er acht. Twee merries kregen voor zowel exterieur als bewegen 80 punten: de Galaxie-dochter Lynieta B (vm. Farrington) van fokker A.Th. de Boer uit Sintjohannesga en La Vie En Rose (Johnson x Havidoff) van fokker Mariska Toet-Zeegers uit Darp.

Johnson-dochter 85 voor draf

“Lynieta B is een mooie, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die voldoende opwaarts gebouwd is. Ze is een fractie week in het middenstuk. Ze stapt zuiver, voldoende ruim en met goede tact. Draven doet ze met gemak, bergopwaarts en met een fijn gebruik van het achterbeen. Ze maakt in beweging een goede houding”, licht Toine Hoefs toe. “La Vie En Rose is een langgelijnde merrie met een lange, iets arm bespierde hals. Ze stapt ruim voldoende met goede tact en voldoende ruimte. Draven doet ze heel patent, met een goed achterbeengebruik en een goede techniek in het voorbeen. Daarbij toont ze een fijne galop en goede houding.” Deze Johnson-dochter kreeg 85 punten voor haar draf.

Uit Gelderse fokrichting

Dat gold ook voor de met 75/80 ster verklaarde Lirona (Son de Niro x Johnson) van fokker Stal Van den Berg uit Wezep. “Deze merrie is voldoende langgelijnd, en heeft een nette, actieve stap. Ze draaft heel patent met een goed ondertredend achterbeen en elegant voorbeen. De galop is goed gedragen en ze maakt een fijne houding.”

Twee sportmerries halen ster

Twee zevenjarige sportmerries werden ster dankzij het reeds behaalde sportpredicaat-dressuur. Highlight (Blue Hors Romanov x D-Day) van J.K.V. Snijder uit Heerenveen kreeg 75 punten voor exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een goed front en mooie halsvorm. En hoewel het niet voor punten meetelt, liep ze op het straatje heel bergopwaarts.”

Halfzus van Kjento

Ook de 1.75m-metende, genetisch interessante Lord Leatherdale-dochter Haliana V.O.D. (vm. Jazz, fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle) van J.C. van de Grijp uit Echtenerbrug verdiende als sportmerrie het sterpredicaat. Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een aansprekende voorhand en waardeerde zich eveneens op in beweging. Zij is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kjento (v.Negro).

Bron KWPN