Familie van Straaten maakt online veulenpresentatie

Familie van Straaten heeft een video gepubliceerd waarin ze hun veulens presenteren, een unieke manier om in deze tijd de nafok te laten zien. Het KWPN sprak met Fred van Straaten over waarom hij gekozen heeft voor een online veulenpresentatie.

Fred van Straaten: “Normaal gesproken organiseren we meerdere veulenvisite’s, door het coronavirus is dit helaas niet mogelijk. We zien onszelf als een professionele merriestal en om toch de nafok op een mooie manier te laten zien hebben we de veulenpresentie vastgelegd op beeld. We merken dat op deze manier het bereik groot is, ruim 16.000 mensen hebben onze veulens al gezien”.

Goede informatievoorziening

“Kopers willen tegenwoordig steeds meer informatie, om die reden hebben wij elk veulen duidelijk voorgesteld en laten wij hun pedigree zien. Op die manier is er een uitgebreide informatievoorziening voor de kopers. We laten laten graag onze mooie (veulen)verhalen zien, en dat is zo goed gelukt”, aldus Fred van Straaten.

Bekijk hier de video:

Bron: KWPN