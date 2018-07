Fantijn-dochter Kiana algemeen kampioene in België

Jozef van Assche uit Oppuurs fokte en is de eigenaar van de algemeen kampioen van de keuring Kiana (Fantijn uit Hiandra ster v. Uromast). “Dit is een tuigtypische merrie met allure, veel front en zeer veel ras en uitstraling. In beweging valt ze met name op door haar fraaie front en haar goede voorbeengebruik”, aldus Viggon van Beest die samen met Lammert Tel was afgereisd naar België voor de jurering. Kiana werd naast ster verklaard én kampioene ook nog eens uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

Veulen van Idol heel deftig

Naar de Nationale Veulenkeuring op vrijdag 17 augustus in Ermelo mag de veulenkampioen Nightlight (Idol uit Highlight ster v.Cizandro, fokker Robby van Assche uit Puurs) van Luc van Assche uit Londerzeel. “Een hoogbenig langgelijnd merrieveulen met een heel aansprekend type en een hard fundament. In haar goede bewegingen maakt ze zich heel deftig en toont ze naast haar mooie front ook veel lichaamshouding, balans en schakelvermogen”, oordeelde de jury.

Finale Egbert Emmink Bokaal

Robby van Assche fokte ook de ruin King Thomas (Cizandro uit Bipatella v. Nando) van Katrien Erauw uit Sint-Amandsberg werd ster verklaard. Hij kreeg met met name op beweging hoge cijfers. Viggon van Beest: “Een tuigtypische ruin, die zowel op stand als in beweging zeer veel front maakt en die daarbij zowel voor- als achter veel actie en zweefmoment laat zien.” King Thomas werd vorige week in Terschuur geselecteerd voor de finale van de Egbert Emmink Bokaal tijdens de Nationale Tuigpaardendag.

Bron KWPN