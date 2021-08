Foekje-Vrouwkje fokdagkampioen Wolvega

De vierjarige Foekje Vrouwkje Ster (Felle 422 x Jakob 302) is zaterdag fokdagkampioen van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega geworden. De eveneens vierjarige Feikje fan 'e Sûderleane Ster werd reservekampioen. Bij de driejarigen viel de oogst aan stermerries een beetje tegen. Wel vielen er ruimschoots eerste premies bij de oudere stermerries en de kroonmerries.

Haar vermaarde grootmoeder Feikje-Vrouwkje Model Sport Preferent (Feitse 293P) schopte het maar liefst drie keer tot reserve-kampioen van een fokdag, maar nooit tot Algemeen kampioen. Dat lukte Foekje Vrouwkje Ster (Felle 422 x Jakob 302) tijdens de fokdag van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. wel. Deze grootramige merrie uit de Vrouwkje-lijn van Gert Jan van der Linden uit Terwispel draafde met veel veer naar het kampioenschap. Jehannes 484-dochter Feikje fan ‘e Sûderleane Ster werd op basis van haar uitstekende bewegingen reservekampioen.

Eén Ster eerste premie bij driejarigen

Teleurstellend was de rubriek driejarigen. Van de 23 aangemelde merries in deze rubriek kreeg slechts een merrie een eerste premie: Hylkje fan ’t Kroese Beamke Ster (Jurre 495 x Wierd 409). Deze rastypische en fraai gebouwde merrie met veel kwaliteit in de beweging had niet misstaan in de kampioensring, aldus juryvoorzitter Piet Bergsma. Haar eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen is echter geen lid van de fokvereniging en dan is deelname aan de kampioenskeuring niet toegestaan. Vier driejarige merries werden ster met een tweede premie, één vierjarige stamboekmerrie kreeg ook het sterpredicaat uitgereikt.

Eerste premies

Kampioene Foekje en reserve-kampioene Feikje kregen, net als zeven andere stermerries, een eerste premie. Daarnaast kregen vier kroonmerries een eerste premie.

Uitslag

Bron: Phryso / Horses.nl