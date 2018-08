Fellini-dochter Kiss Me Set voert kapitale jaargang aan

Na het laatste rondje overdraven had menig toeschouwer zich ook kunnen voorstellen dat de nummer 3, Kardinale Utopia van RS2 Dressage naar voren werd gehaald als kampioene. Zij liet zich nog een keer van haar beste kant zien, misschien wel beter dan in de eerste ronde. De jury, voorgezeten door Marian Dorresteijn, koos uiteindelijk voor Kiss Me Set. “We hebben gekozen voor het rijke model van Kiss Me Set. In de laatste ronde was ze iets gespannen, maar als ze zich even ontspande zag je meteen de enorme kwaliteit van de bewegingen.”

Kavira stapt naar reservetitel

De reservekampioene Kavira (Franklin x Sorento) van Nico Witte en Tim en Leida Collins verdiende haar reservetitel misschien wel op haar geweldige stap. “Een goed ontwikkelde merrie die geweldig kan stappen en met veel schwung beweegt.”

Lichtvoetige Kardinale-Utopia RS2 op 3

Kardinale-Utopia werd haast elk rondje beter in Ermelo. Toch ging ze niet haar moeder Wiona-Utopia achterna, die als driejarige Nationaal Kampioene werd. RS2 Dressage heeft nu drie jaar achtereenvolgend merries in de topdrie op de NMK. In 2016 Iveniz Texel als nationaal kampioene, in 2017 Junette RS2 als reservekampioene en nu dus de nummer 3.

Mooie jaargang

Al met al veel kwaliteit bij de driejarige dressuurmerries in Ermelo. Menig toeschouwer zal zich ook nog de fraaie voorkant van nummer 4 Koco Linda (v. Glamourdale), de tritt van nummer 5 Katniss (v. Galaxie), de techniek van de nummer 6 Kalluzia (v. Governor). Maar ook iets verder terug geplaatste merries en zelfs een enkeling die niet eens de kopgroep haalde, maakten veel indruk.

Top-10

Kiss Me Set (Fellini x Florencio I) f/e: A. Pertijs uit Etten-Leur Kavira (Franklin x Sorento), fokker: P.P.W. Janssen uit Overloon/ Eigenaar: Nico Witte & Tim en Leida Collins Kardinale-Utopia RS2 (Glock’s Toto jr x San Remo), fokker: Seth Boschman / Eigenaar: RS2 Dressage Koco Linda (Glamourdale x Tuschinski), fokker: L. Heida / Eigenaar: fokker & MT Stables Katnis (Galaxie x Charmeur), fokker & eigenaar: Joop van Uytert en fam. Van Vliet Kalluzia (Governor x Uphill), fokker & eigenaar: Marleen Ras en Jan Willems Kwintina (Vivaldi x Ferro), fokker & eigenaar: M.A. van de Goor Kensie Ballerina (Governor x Krack C), fokker: W. den Besten/Eigenaar: Tim Coomans Kir Royaal O (Desperado x Hemmingway), fokker: L.M.A.A.T. de Leeuw/Eigenaar Vincent Wouters en Albert Drost Karabel (Ebony x Westpoint), fokker & eigenaar: Stal 104 BV/eigenaar: J. Laarakkers Kalani (Grand Galaxy Win T x Florencio), fokkers: S. Snijders en H.W. Westervelt/eigenaar: M. Valkenburg Kashmyra (Gaudi x Florencio), fokker: R. Prins / eigenaar: W. Jansen Kato (Ferdinand x Houston), fokker & eigenaar: E.F. Bekedam-Jansen/eigenaar: R. en I. Veninga

Top-3 driejarige dressuurmerries



Bron: Paardenkrant-Horses.nl