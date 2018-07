Ferdinand-dochters stelen show in Bronneger

De onbetwiste dagtopper was Kato (v. Ferdinand), gefokt bij E.F. Berkendam-Jansen die nog steeds, samen met Riekus en Ilonka Veninga, als geregisteerde te boek staat. Klaas Iwema: “Een merrie die duidelijk in het rechthoeksmodel staat. Kato heeft veel hals, een sprekend hoofd met een bijzonder sprekend oog erin. Over de benen ging ze werkelijk fantastisch. Deze merrie bleef goed op het achterbeen en altijd de bergop. We konden 90 punten voor haar draf en 90 punten voor haar houding noteren.”

Uit zelfde stam

Uit dezelfde stam, beide Houston-moeders zijn volle zussen, komt Keila (v. Chagall D&R). “Deze merrie had net wat minder formaat, maar we konden ook aan deze fijne merrie 80 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging kwijt.”

Veel kracht in draf en galop

De tweede Ferdinand-dochter Karalita “is een merrie met veel massa en een rijke belijning”, aldus Iwema. De merrie van P.K. Klont uit Hijken liet vooral in draf en galop veel kracht zien. De merrie ontving 85 punten voor exterieur en 80 punten voor haar beweging.

Goed over de benen

Kardashian (v. Negro) werd met 80/85 punten beloond. “Een heel fijn paard dat heel goed over de benen gaat. In het model zou je misschien wat meer bloedopdruk willen zien, maar dat vergeef je snel zodra ze gaat bewegen.”

Mooie voorkant

De bij J. Key uit Uffelte gefokte en geregistreerde Khealaine (v. Ferdeaux) is volgens Iwema een fijn paard. “Een ontzettend mooi paard die we met 80/80 waardeerden.” Ook de Lord Leatherdale-dochter Kyrie Eleison JCS kreeg 80/80 in de bovenbalk. De merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie voorkant.

Nog een Ferdinand

Ook met Kyanique M&F gaf Ferdinand opnieuw zijn visitekaartje af. Volgens Iwema is het een opvallende merrie. “Haar exterieur leverde nu 75 punten op. Dat kan zo veranderen als zij iets meer in conditie komt.” Voor beweging kreeg de merrie van M. Veltrop en F.C. de Lange uit Emmer Compascuum 85 punten met 85 punten voor de draf.

Bron KWPN