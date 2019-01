Ferdinand onder Diederik van Silfhout in VHO Trofee

De KWPN-hengst Ferdinand strijdt op de KWPN Hengstenkeuring in de VHO Trofee mee onder Diederik van Silfhout. Op Facebook schrijft Stoeterij de Hoeve: "Ferdinand wordt klaargemaakt voor het zware werk met als doel het hoogste niveau te gaan halen. Wij denken dit zo optimaal mogelijk te doen met Diederik."

Het eerste optreden van de Vivaldi-zoon Ferdinand onder Diederik van Silfhout is tijdens de VHO Trofee. Mirelle van Kemenade schrijft op de Facebook-pagina van Stoeterij de Hoeve dat Van Silfhout de hengst al zo af en toe rijdt en hem op de hengstenkeuring gaat presenteren.

Succesvol in Lichte Tour

Onder Van Kemenade liep de negenjarige hengst met succes op Lichte Tour-niveau. Het paar had al meegedaan aan het WK voor zesjarigen, waar ze vierde werden in de kleine finale. Op de hengstenkeuring van vorige jaar werd Mirelle van Kemenade met Ferdinand derde in de VHO Trofee met een score van 83%.

Nu gaat de hengst verder onder Diederik van Silfhout met als doel de overstap naar de Zware Tour.

Bron Facebook