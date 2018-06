Flanders Foal Auction: veilingtoppers van Cornet Obolensky en Diamant de Semilly

Twee veulens gingen voor de topprijs van 25.000 euro, beiden blijven in België. De dochter van Cornet Obolensky Clair Z is een halfzus van het 1,55m springpaard Carressa Z (v. Clarimo Ask) met Fabio Crotta. Het hengstveulen Dynamite FZ (v. Diamant de Semilly) komt uit de halfzus van de 1,60m GP paarden Cassano II (v. Casall Ask) en Cezanne (v. Contender).

Driekwart broer Casallo Z

Voor 24.000 euro werd de driekwart broer van de 1,60m GP-hengst Casallo Z verkocht, de eveneens beeldschone Casillo HP is van Casall uit de merrie Guitana HP Z (v. Guidam).

Familie Morssinkhof

Carlotta van Overis Z (v. Conthargos uit Aruba van Overis Z), nauw verwant aan een hele rij 1,40/1,45m springpaarden, kwam voor 23.000 euro in handen van de broers Rolf en Eric Morssinkhof. Rolf’s dochter Evy tekende de papieren en ziet zichzelf al in het zadel zitten, maar dat zullen de andere Morssinkhof-kinderen ook

wel zien zitten.

Zeven veulens boven 20.000

Veilingmeester Dirk Zagers sloeg met flair zeven veulens tussen de 20.000 en 25.000 euro af, waarvan alleen Arnica Z (v. Apardi x Lavaletto), moeder Princess IV bracht ook het 1,60m GP-paard Fascination (v. For Pleasure) met Sven Fehnl, voor 21.000 euro het land verlaat. Dit scherpe merrieveulen, gefokt door Luk Van Puymbroeck, is naar Zwitserland verkocht via het nieuwe online veilingsysteem waarmee Flanders Foal Auction voor het eerst werkte.

Bron persbericht Flanders Foal Auction