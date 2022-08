Flanders slaat embryo’s uit Grand Prix-merries af voor 64.000 euro

Niet één, maar twee embryo’s werden vrijdagavond in Dublin verkocht voor een bijzondere prijs van 64.000 euro. De overeenkomst? Ze stammen allebei af van Chacco Blue en komen uit Grand Prix-merries die tot de allerbeste van de wereld horen. De Flanders Embryo Auction brak alle records en sloot af met een gemiddelde prijs van maar liefst 26.333 euro. De verkochte veulens worden in 2023 geboren.

Het was de tweede keer dat het team van Flanders Foal Auction neerstreek in het luxueuze InterContinental Hotel, op de hoek van de Dublin Horse Show. Door Covid-19 werd de Dublin Horse Show twee jaar op rij gecanceld, maar dit jaar kon het weer en werd het historische evenement vanaf dag één overspoeld door bezoekers. De Ieren werden getrakteerd op een thuiszege in de FEI Nations Cup en de toch al goede stemming steeg door naar euforie. De veiling begon er wel een stuk later door, maar de zaal raakte vol, de sfeer kon niet beter en de Ieren jutten elkaar op om nog eens een bod te doen.

Geir Gullikssen

En toch gingen de twee duurste embryo’s niet naar Ierland, ondanks dat de Ieren tot op het laatst bleven meestrijden. Ter plekke kocht Geir Gullikssen de Chacco Blue uit de topmerrie Gancia de Muze (Malito de Reve), die zelf al meer dan twee miljoen euro verdiende in de springsport met Niels Bruynseels. “Zoiets speciaals kun je niet aan je voorbij laten gaan”, is hij in zijn nopjes. Dat de Noorse Grand Prix-ruiter en handelaar erbij was, was al bijzonder. Een kleine maand geleden brak hij zijn heup door een val van een paard en hij heeft daar nog zichtbaar last van. Krystle Wienen uit België, mede-eigenaresse van Gancia de Muze, prijst zich niet alleen gelukkig met de opbrengst, maar vooral dat het veulen op een topadres geboren wordt.

Uit de olympische springmerrie Sancha LS

De andere 64.000 euro werd geboden voor de Chacco Blue uit de olympische springmerrie Sancha LS (Chin Chin), die zeer succesvol was onder Daniel Bluman. Grootmoeder Sonora La Silla won zelfs wereldbekerwedstrijden met Jan Tops, is een zus van Poor Boy (1.60m met Beat Mändli) en Padua 40 (1.60m met Ralf Scheider) en de tante van de Zangersheide hengst Zandor Z (1.60m met Jos Lansink). Kortom, de verwachtingen zijn zeer hoog en dat triggerde een Deense klant om online het laatste bod te plaatsen.

Alle embryo’s verkocht

Van de 23 embryo’s werden er 21 via de veiling verkocht en direct na afloop kregen de andere twee ook een nieuwe eigenaar. Daarmee zijn er in totaal dertien ter plekke verkocht, drie per telefoon en zeven online. Naar Ierland voor 44.000 euro gaat de volle zus of broer van Halifax van het Kluizebos (Heartbreaker x Fetiche du Pas), net als de Chacco Blue x Vigo d’Arsouilles voor 37.000 euro. Deze komt uit Vibelle Z, volle zus van Golden Hawk (1.60m GP) en halfzus vijf andere 1.60m GP-paarden waaronder London met Gerco Schröder.

Alle prijzen zijn hier te vinden: www.flandersfoalauction.be

Bron persbericht