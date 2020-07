Floris T. Ster behaalt Sport-Elite predicaat

Floris T. Ster (Tsjalke 397 x Teunis 332) is op zaterdag 11 juli Sport-Elite geworden. De Sterruin van Trijnie Duin verdiende de laatste ‘Sport’punt in het ZZ-mennen tijdens een meetmoment in Oudega. De elfjarige Floris heeft daarmee in drie disciplines het Sport predicaat behaald en is daarmee Sport-Elite.

Eigenaresse Trijnie Duin haalde in 2016 al het Sportpredicaat met Floris in het tuigen, de discipline waar de ruin in uitblinkt. In 2019 reed Britt Muis Floris naar het Sportpredicaat in de dressuur en dus zette Trijnie de focus op het mennen.

Mennen ‘het lastigste’

‘Dat was voor Floris het lastigste’, vertelt Trijnie die Floris als 2,5-jarige hengst aankocht. ‘Floris gaat altijd door. Voor het mennen moet hij de rust bewaren en dat lukt steeds beter naarmate hij ouder wordt. ‘ De coronamaatregelen vertraagden het verzamelen van de laatste punten voor Sport-Elite, maar 11 juli was het dan zover. “De eerste proef had ie wat last van spanning,” vertelt Trijnie die Floris in september 2017 startte in het B-mennen. “De tweede proef haalden we 180,5 punten, zijn vijfde winstpunt.”

Alleskunner Floris

Daarmee hoort Floris tot een select gezelschap Friese paarden met het Sport-Elite predicaat, een waardering voor opvallende sportprestaties. Nog meer bijzonder is het dat Floris deze titel haalt via de drie disciplines. Dat is maar weinig paarden gegeven. De meeste Friese paarden halen deze titel door uit te blinken in dressuur, mennen óf tuigen, Floris kan het allemaal. “Ook ringsteken en marathon rijden kent hij,” vertelt Trijnie over haar paard met karakter. “Als ie je mag, doet ie alles voor je.”

Bron: Phryso