FN over verrichtingstesten: ‘Geen uitzonderingen op eigen regels’

Pech dus voor onder andere Kerstin Klieber en haar hengst Sensation (v. Sir Heinrich), die vorig jaar al volop dekte via Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen. De vader van meer dan honderd veulens is nu al twee keer uit een test teruggetrokken en Klieber meldde na de laatste keer op Facebook dat ze met de FN en de stamboeken in overleg was over een ‘oplossing’. Die oplossing komt er niet. Tenzij Sensation succesvol door een test komt voor hij 7 is.

Geen veranderingen

Over het Hengstleistungsprüfungs-systeem in Duitsland zei Leuchten verder dat er de komende tijd geen veranderingen meer door worden gevoerd. “We gaan het thema wetenschappelijk laten onderzoeken en niet meer op gevoel beslissingen maken.”

Kritiek

Leuchten uitte ook enige kritiek op de stamboeken, onder andere over de stamboekveilingen die de afgelopen tijd meermaals negatief in het nieuws kwamen. “Aan eerlijkheid en transparantie ontbreekt het nog wel eens. We hebben verantwoordelijkheid richting kopers en verkopers en daar moeten we naar handelen.” Ook over de dopinggevallen op keuringen en verrichtingstesten was Leuchten duidelijk: “We moeten ons eigen huis schoonhouden en als koepelorganisatie doorpakken op dit gebied.”

Bron: FN