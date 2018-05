Duitsland start onderzoek naar WFFS

“Ook de bij de FN aangesloten stamboeken houden zich bezig met dit thema. Op de vergadering van de fokkerijraad van de FN is WFFS besproken en is besloten dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gestart om de frequentie en de oorsprong van het gen dat de aandoening veroorzaakt te bepalen. Voor het onderzoek is er nu contact met de individuele stamboeken en worden zij om haarmonsters gevraagd. Pas als we meer weten over WFFS zullen we er dieper op ingaan.”

Niet in verslag

In het verslag van de FN-fokkerijraad, die op 2 mei bijeenkwam in Magdeburg, wordt niet gerept over WFFS. Wel over andere gendefecten: cerebellaire abiotrofie (CA) en aangeboren leverfibrose. Op cerebellaire abiotrofie worden alle goedgekeurde ponyhengsten getest. Leverfibrose komt voor bij Freiburgers en goedgekeurde Freiburger-hengsten worden op de aanwezigheid van het gen dat deze aandoening veroorzaakt getest.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl