Foalsqueeze techniek kan dummy veulens helpen

In het veulenseizoen is het altijd weer volop genieten van dartelende veulens in de wei. Maar niet ieder veulen heeft een gezonde start. Zo kan het zijn dat een pasgeboren veulen niet normaal reageert, een slechte of geen zuigreflex heeft ook geen interesse toont in zijn moeder. Vaak staan ze een beetje stilletjes in een hoekje of lopen doelloos rond in de stal en weten het uier van de moeder niet te vinden: de zogenaamde dummy veulens die hun naam danken aan het feit dat ze dom lijken.

Deze aandoening komt voor bij 1 tot 2 procent van de pasgeboren veulens. Internist voor Paarden Esther Siegers van de Universiteitskliniek Paard licht toe: “Een gezond veulen zal binnen 1 a 2 uur op zijn eigen benen staan en zoekt direct naar de uier van de moeder om te gaan drinken. Gebeurt dat niet, dan kán er sprake zijn van een dummy veulen. De verschijnselen dat een dummy veulen vertoont kunnen twee oorzaken hebben: zuurstoftekort tijdens de dracht of de geboorte óf het uitblijven van een bepaalde hormoonaanpassing.”

Veulen in slaaptoestand

Rebirth, of inbakenen, kan goed werken bij de tweede oorzaak. Esther legt uit: “Het is namelijk zo dat veulens tijdens de dracht door een bepaald hormoon in slaap worden gehouden. Dit om te voorkomen dat ze in de baarmoeder te veel gaan bewegen en zo de merrie schade toebrengen. Op het moment van geboorte verandert – waarschijnlijk door de druk in het geboortekanaal – de hormoonsamenstelling waardoor het veulen als het ware wakker wordt, gaat staan en probeert te drinken. In het geval van een snelle geboorte of een keizersnee is er soms te weinig druk geweest op het veulen en kan de hormoonomzetting uitblijven, waardoor het veulen in de slaaptoestand blijft.”

Inbakenen

“De laatste jaren raakt men steeds beter bekend met het fenomeen rebirth of foalsqueezing, een soort inbakenen van de veulens. Dit is een bepaalde techniek waarbij met behulp van touwen als het ware de druk van de geboorte wordt nagebootst. Het werkt lang niet bij alle veulens, maar bij sommige veulens werkt het heel goed. Het veulen valt dan eerst als het ware in slaap, en waant zich zo weer in de buik van de merrie. Vervolgens wordt het wakker, waarbij de druk wordt weggenomen. Als alles goed gaat staat het veulen op en gaat drinken. Het heeft dan weer hele goede kansen om gewoon gezond op te groeien.”

Bron: KWPN