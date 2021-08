Fokdag Schijndel: Gwantje Antje P Ster (Rommert 498) kampioen driejarigen

Kampioen bij de driejarige merries op de fokdag van Fokvereniging Het Friese Paard Zuid-Nederland in Schijndel op maandag 2 augustus werd Gwantje Antje P Ster (Rommert 498 x Beart 411). Reservekampioen werd de eveneens met een eerste premie gewaardeerde Geke H (Alwin 469 x Maurus 441). In totaal kregen negen driejarigen Ster.

Fokker Jan Peeters uit Hoogeloon had een hele goede dag. Zijn driejarige Gwantje Antje P Ster (Rommert 498 x Beart 411) werd kampioen in de Koninginnenklasse. Haar moeder Antje p Ster (Beart 411) werd daarmee Preferent (op haar eerste vijf nakomelingen, waaronder een Kroon- en Modeldochter) en liep op de fokdag haar zoon Payke antje p. (Tiede 501 x Beart 411) naar het kampioenschap bij de hengstveulens.

Modern gelijnde Geke H

Uit de drie rubrieken met driejarige merries kwamen twee merries met een oranje lint. Gwantje heeft een helder hoofdje, is degelijk gebouwd en mocht iets langgelijnder. Ze stapte vlot en vooral haar draf met een sterk ondertredend achterbeen bracht haar naar het kampioenschap bij de driejarigen.

Als secondante kreeg Gwantje de modern gebouwde Geke H (Alwin 469 x Maurus 441). De merrie van Wil Hendriks mocht iets resoluter in de stap die ruimte en takt heeft. In draf waardeert ze zich op door lichtvoetigheid en een goede balans. ‘Ze komt goed van de vloer’, aldus jurylid Jan Hellinx die samen met Jolanda Slootjes en Ulrike Breissner de driejarigen beoordeelde.

