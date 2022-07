Fokdag Terschuur levert mooie tuigpaard veulenkampioenen op

Juryleden Harko Naber en Lammert Tel keurden met Inspecteur Viggon van Beest gisteren in Terschuur zeven tuigpaard merrieveulens en zeven hengstveulens. Het was een goed georganiseerde fokdag, de jury omschreef de veulenkeuring als volgt: ''We hadden zowel bij de hengsten als bij de merries een aansprekende kopgroep, waardoor we bij beide drie veulens voor de kampioenskeuring konden uitnodigen.''

Bij de merries werden enkel nakomelingen uit de M-jaargang van de hengsten uitgenodigd voor de Kampioenskeuring. De kampioene bij de merrieveulens werd Selvira van Toos (Magnifiek uit Toos ster v. Larix) de f/g is L. Huckriede uit Enschede. Lammert Tel lichtte de merrie als volgt toe: “Het is een uitgesproken tuigtypisch veulen met veel front en een zeer goed lichaamsgebruik, die zich in het kampioenschap nog weer goed wist te presenteren.”

Weer Magnifiek

Bij de hengstveulens overtuigde Seventeen W (Magnifiek uit Caunita ster, pref, Prok v. Stuurboord) de jury. De f/g is J.W. van Wessel uit Zwartebroek. Tel omschreef het veulen als volgt: ”Het is een tuigtypisch veulen die de hals er heel goed op heeft staan. In lichaamshouding wist hij zich te onderscheiden van de rest en in beweging geeft hij ook een tuigtypisch beeld.”

Hoogste IBOP-score

Er werden vijf merries gepresenteerd voor de Alternatieve IBOP, waarvan er twee konden slagen. De hoogste dagscore was er voor de 6-jarige stermerrie Lidane (Eebert uit Zidane Woodbridge keur, pref v. Talos). De toelichting ging als volgt: “Deze merrie wist zich op alle onderdelen positief te onderscheiden van de rest, ze liet een aansprekende proef zien. Voor front, het zweefmoment, actie van het voorbeen en het algehele beeld kreeg zij een 8,5. Voor lichaamshouding en looplust een 8 en voor het gebruik van het achterbeen een 7,5. Hierdoor kwam het totaal uit op 82 punten, waardoor de merrie voor de eerste keer slaagde voor de Alternatieve IBOP. Wanneer ze nog een keer slaagt, zal de keur worden verklaard. P.J.M. Lelieveld fokte deze merrie die nu in eigendom is van A. Huisman te Staphorst.

Nanita

De tweede merrie die vandaag slaagde voor de IBOP was 4-jarige ster, PROK- merrie Nanita (Heliotroop uit Iwanita elite v. Ditisem) de fokker J.J van der Meulen. De vos is in eigendom van G. Kamphorst en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek. Voor front en looplust scoorde ze een 8. Voor lichaamshouding, zweefmoment, actie voorbeen, gebruik van het achterbeen en het algehele beeld een 7,5. Met 76,5 punten slaagde zij voor deze proef, als zij voor de tweede keer slaagt zal ze door het PROK-certificaat Elite worden verklaard.

Bron KWPN